Bộ trưởng Aukrust: Việt Nam là một trong những đối tác mạnh mẽ nhất của Na Uy

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Bộ Ngoại giao Na Uy Åsmund Aukrust đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN về triển vọng hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế xanh, năng lượng và bảo vệ môi trường.

- Xin Bộ trưởng cho biết đâu là những thế mạnh lớn nhất trong quan hệ đối tác giữa Na Uy và Việt Nam hiện nay?

Bộ trưởng Åsmund Aukrust: Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều khả năng để mối quan hệ giữa Na Uy và Việt Nam trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Hai nước có nhiều điểm chung, đặc biệt là niềm tin và sự tôn trọng đối với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Chúng tôi cũng có những nỗ lực chung trong việc ứng phó với khủng hoảng khí hậu, cũng như hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm như năng lượng, thủy sản, quản lý đại dương... Vì vậy, tôi tin rằng còn rất nhiều dư địa để quan hệ Na Uy-Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

- Việt Nam đóng vai trò như thế nào trong các hoạt động kinh tế-đầu tư của Na Uy tại khu vực Đông Nam Á, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Åsmund Aukrust: Chúng tôi rất tự hào là đối tác của ASEAN trong nhiều năm qua và Việt Nam là một trong những đối tác mạnh mẽ nhất của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng có rất nhiều sự quan tâm từ các doanh nghiệp Na Uy muốn đầu tư vào Việt Nam.

Nhiều công ty đã và đang đầu tư tại Việt Nam và trong chuyến thăm này, tôi đã gặp gỡ một số doanh nghiệp như vậy. Họ đều rất hài lòng khi hoạt động tại Việt Nam, thực hiện các khoản đầu tư quan trọng và đóng góp tích cực cho nền kinh tế Việt Nam. Do đó, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều cơ hội cho Na Uy tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là tại Việt Nam.

- Na Uy được biết đến với vai trò tiên phong trong các vấn đề khí hậu. Na Uy hợp tác với Việt Nam như thế nào về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, đặc biệt là thông qua các công cụ tài chính?

Bộ trưởng Åsmund Aukrust: Quỹ đầu tư Na Uy cho các nước đang phát triển (Norfund) là công cụ chính của chúng tôi từ phía chính phủ trong việc đầu tư. Có nhiều cách để chúng tôi có thể hợp tác, và trên thực tế, Na Uy và Việt Nam đã và đang hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Trong những năm tới, chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa trong việc bảo vệ rừng và bảo vệ đại dương. Ngoài ra, Na Uy cũng có các khoản đầu tư về khí hậu thông qua Quỹ Norfund, hiện đang đầu tư tại Việt Nam.

Vì vậy, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều cơ hội để tăng cường hơn nữa hợp tác về khí hậu và năng lượng tại Việt Nam.

- Bộ trưởng cho biết đâu là những ưu tiên của Na Uy đối với mối quan hệ với Việt Nam trong thập kỷ tới?

Bộ trưởng Åsmund Aukrust: Na Uy và Việt Nam đã thống nhất triển khai chương trình đối tác chiến lược xanh giữa hai nước. Đây là một chương trình rất rộng, tập trung vào các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như hợp tác trong đầu tư khí hậu và chuyển dịch năng lượng. Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều cơ hội trong khuôn khổ này.

Tôi cũng biết rằng Việt Nam đặc biệt quan tâm đến kinh tế tuần hoàn, và đây sẽ là một lĩnh vực quan trọng mà hai nước sẽ cùng hợp tác trong thời gian tới.

- Gần đây, Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV. Ông có kỳ vọng gì đối với Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, đặc biệt trong phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế?

Bộ trưởng Åsmund Aukrust: Tôi đã có những cuộc trao đổi sâu rộng về vấn đề này trong chuyến thăm Việt Nam. Tôi rất vui khi được cập nhật về kết quả của Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Tôi cũng đặc biệt hoan nghênh việc nhấn mạnh vai trò trung tâm của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc trong đường lối đối ngoại của Việt Nam, điều này cũng hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Na Uy.

Bên cạnh đó, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh tế tuần hoàn - một nội dung được thảo luận nhiều tại Đại hội và trong Kế hoạch 5 năm. Đây sẽ là lĩnh vực mà Na Uy mong muốn tìm kiếm thêm các cơ hội để tăng cường hợp tác với Việt Nam.

- Chuyển đổi xanh là một trong những lĩnh vực trọng tâm. Theo ông, đâu là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam khiến các đối tác quốc tế, bao gồm Na Uy, quan tâm mở rộng hợp tác?

Bộ trưởng Åsmund Aukrust: Tôi nghĩ Việt Nam đang gửi đi một thông điệp rất quan trọng đến tất cả mọi người rằng các bạn thực sự muốn đi đầu liên quan đến vấn đề này.

Tôi cho rằng điều này sẽ làm cho Việt Nam trở thành một quốc gia hấp dẫn để đầu tư, bao gồm cả từ các doanh nghiệp Na Uy. Do đó, tôi rất vui khi thấy vai trò tích cực và chủ động mà Việt Nam đang đảm nhận trong vấn đề này.

- Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu dài hạn rất tham vọng về chuyển đổi năng lượng và phát thải ròng bằng 0. Từ kinh nghiệm của Na Uy, đâu là các yếu tố then chốt để đạt được các mục tiêu này?

Bộ trưởng Åsmund Aukrust: Tôi cho rằng yếu tố then chốt ở đây là thực sự đưa vấn đề này vào các hệ thống mạnh mẽ và có một khuôn khổ rõ ràng sẽ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu của mình.

Nếu có điều gì chúng tôi có thể làm từ phía Na Uy để chia sẻ kinh nghiệm hoặc kết nối với các chuyên gia từ phía chúng tôi với phía các bạn, tất nhiên chúng tôi sẽ rất vui lòng thực hiện. Chúng tôi mong muốn được làm việc cùng với Việt Nam về vấn đề này.

- Về mặt chính sách, theo ông cần có những cải cách gì để tạo môi trường thuận lợi hơn cho đầu tư dài hạn vào chuyển đổi năng lượng?

Bộ trưởng Åsmund Aukrust: Yếu tố quan trọng ở đây là phải có một chính sách minh bạch và dễ dự đoán để xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, cả trong nước và quốc tế, biết được khuôn khổ đầu tư tại Việt Nam là gì.

Tôi muốn nói rằng điều quan trọng nhất mà chúng tôi học được từ mô hình Na Uy là chúng tôi có sự tin tưởng lẫn nhau giữa chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, người lao động, tổ chức xã hội và các nhà đầu tư.

Chúng ta cùng ở trong một hành trình chung, vì vậy cần hợp tác chặt chẽ với nhau, xây dựng niềm tin, cùng với các quy định rõ ràng và chính sách ổn định, nhất quán.

- Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Åsmund Aukrust./.

