Thủ tướng tuyên bố ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh

Sáng 11/2, dự Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam: Chủ trương sáng tỏ-Cơ chế đã rõ-Nguồn lực sẵn có-Quyết không từ bỏ-Thành công sẽ có.

Dự sự kiện có: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Chuyển trạng thái từ tiếp nhận sang đồng “kiến tạo” thị trường tài chính

Thực hiện chủ trương của Đảng, cuối tháng 6/2025 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, hoạt động theo mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Ngày 18/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 323/2025/NĐ-CP về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam và ngày 21/12/2025, Chính phủ công bố quyết định thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 9/1/2026, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đã chính thức được khai trương.

Theo quy hoạch, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) có quy mô 898 ha, trải rộng trên địa bàn các phường Sài Gòn, Bến Thành, khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Không gian phát triển VIFC-HCMC được thiết kế theo mô hình vành đai bao quanh sông Sài Gòn, hình thành một quần thể tài chính-dịch vụ tập trung, kết nối chặt chẽ giữa khu trung tâm hiện hữu và khu đô thị mới phía Đông Thành phố. Định hướng VIFC-HCMC phát triển với 4 nhóm trụ cột: Thị trường vốn quốc tế, dịch vụ tài chính, ngân hàng số và fintech, các sản phẩm dịch vụ tài chính mới.

Tại sự kiện, đã ra mắt các cơ quan cấu thành VIFC-HCMC gồm: Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, Tòa án chuyên biệt tại VIFC-HCMC, Trung tâm Trọng tài quốc tế tại VIFC-HCMC; khai trương Trang thông tin điện tử của VIFC-HCMC; trao chứng nhận thành viên sáng lập và thành viên chiến lược của VIFC-HCMC.

Đại diện các tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp trong và ngoài nước khẳng định sự ủng hộ và cam kết tham gia, đồng hành phát triển VIFC-HCMC, nhất là việc kết nối dòng vốn quốc tế vào Việt Nam; triển khai các dịch vụ, cơ chế tài chính, ngân hàng; đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính bao trùm; góp phần thu hút dòng vốn, thu hút trí tuệ, công nghệ để VIFC-HCMC phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch Hãng hàng không Vietjet, Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo cam kết đồng hành và ủng hộ của các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Hàng không như Boeing, Airbus, của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA trong việc thành lập Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á-Thái Bình Dương tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sovico phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tập đoàn Sovico cam kết tiếp tục kết nối dòng vốn quốc tế, triển khai các mô hình tài chính mới, đầu tư vào chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính bao trùm và phát triển nguồn nhân lực tài chính-công nghệ chất lượng cao cho Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết thành phố xác định phát triển VIFC-HCMC theo tinh thần “nghĩ khác, làm khác và làm đến cùng," trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo cao; phát triển VIFC-HCMC có trọng tâm, trọng điểm và gắn chặt hoạt động tài chính với nhu cầu vốn của hạ tầng công nghiệp, logistics, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh; đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như đẩy mạnh hợp tác quốc tế và mỗi giai đoạn phát triển đều được gắn chặt với mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu đo lường được, “cân đong đo đếm được."

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thế giới đang đổi thay nhanh chóng với cạnh tranh chiến lược gay gắt, kinh tế toàn cầu phân mảnh, dòng vốn dịch chuyển mạnh mẽ. Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế đó mà phải xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa cho đại diện các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Thủ tướng Chính phủ, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là yêu cầu thực tiễn, lựa chọn chiến lược, bước đi thiết thực của Việt Nam, qua đó, thu hút, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên: Hạ tầng chiến lược, công nghiệp nền tảng, logistics, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số; cung cấp công cụ tài chính hiện đại cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu; nâng vị thế quốc gia từ tiếp nhận vốn sang đồng “kiến tạo” thị trường tài chính khu vực và quốc tế.

Khẳng định “đoàn kết để có thêm sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại để củng cố niềm tin," Thủ tướng Chính phủ cho rằng, muốn làm được những nhiệm vụ khó khăn nêu trên dứt khoát phải có “3 yếu tố”: thể chế, cơ chế phải vượt trội so với các Trung tâm tài chính khác trên thế giới; mô hình phải độc đáo, khác biệt để bứt phá; điều hành phải thật sự linh hoạt, hiệu quả.

Đánh giá cao kết quả bước đầu trong việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam như: Trung tâm Tài chính Hàng không huy động 6,1 tỷ USD; Trung tâm Tài chính Hàng hải đang hình thành gắn với vị thế logistics Việt Nam; Trung tâm Fintech và đổi mới sáng tạo thu hút mô hình tài chính số tiên tiến, Thủ tướng Chính phủ cho biết các cơ quan cấu thành VIFC-HCMC đã ra mắt, vận hành là nền tảng cơ bản, cần thiết để phát triển lâu dài, bền vững, minh bạch, an toàn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và biểu dương Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cùng các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương, với quyết tâm và hiệu quả cao, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt và đi vào hoạt động.

Thành công sẽ có

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là nhiệm vụ phức tạp, đầy thách thức, đòi hỏi quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động phải rất quyết liệt, kiên trì, bền bỉ, không có chỗ cho sự trì hoãn hay nửa vời. Thành công của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đòi hỏi trách nhiệm và sự hành động chung của toàn hệ thống chính trị, của mọi người dân, doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức.

Để đảm bảo mục tiêu, đích đến cuối cùng là sự thành công của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương phải hành động quyết liệt, chịu trách nhiệm trực tiếp, kiểm tra giám sát thường xuyên, giải quyết, tháo gỡ khó khăn dứt điểm, hiệu quả.

Trong đó, hoàn thiện ngay các thể chế vượt trội, đồng bộ với chuẩn mực quốc tế, tháo gỡ kịp thời vướng mắc pháp lý, thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi cho cấp dưới; ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng số, hạ tầng tài chính xanh; đầu tư mạnh vào an ninh tài chính, sử dụng AI và Big data để giám sát rủi ro; thành lập cơ chế giám sát chặt chẽ, báo cáo hàng quý về các chỉ số cụ thể về lượng vốn thu hút, số tổ chức tham gia, quy mô giao dịch.

Các cơ quan của Chính phủ như Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Tòa án Nhân dân Tối cao để đảm bảo hệ thống giải quyết tranh chấp hoạt động hiệu quả ngay từ khi Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam bắt đầu hoạt động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Khẳng định Chính phủ tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, cạnh tranh cao để các bên tham gia đều “cùng thắng," “cùng hưởng” lợi ích chung; bảo đảm lợi ích và uy tín quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ thành lập ngay tổ tư vấn cho Hội đồng điều hành bao gồm cả chuyên gia người nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng với tinh thần tiên phong, chủ động, dám nghĩ, dám làm, làm đến nơi đến chốn, làm ra kết quả, làm phải hiệu quả để đầu tư xây dựng ngay Trung tâm Tài chính với hạ tầng thiết yếu, hiện đại, thuận lợi, phù hợp.

Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng triển khai ngay cơ chế sandbox cho sản phẩm tài chính mới; đề xuất chính sách ưu đãi đột phá để thu hút đầu tư của ít nhất 50 tổ chức tài chính quốc tế trong 3 năm đầu; số hóa 100% thủ tục với chi phí cạnh tranh cho nhà đầu tư, đưa Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng trở thành nhân tố chủ lực đóng góp mạnh mẽ, thực chất cho sự phát triển của đất nước.

Thành phố Đà Nẵng phải phối hợp chặt chẽ, phát huy lợi thế để xây dựng phân trung tâm bổ trợ, tập trung vào tài chính hàng hải và logistics; cải cách hành chính mạnh mẽ, đảm bảo môi trường kinh doanh hấp dẫn không kém Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai thành phố tập trung đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là tăng cường hợp tác quốc tế đào tạo các chuyên gia tài chính, thu hút nhân lực vận hành Trung tâm tài chính quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài vào cuộc tích cực, coi đây là cơ hội phát triển của mình. Các nhà đầu tư quốc tế thực hiện ngay cam kết, mở rộng sự hiện diện, chuyển giao công nghệ quản trị tài chính, tham gia sâu vào các trụ cột như hàng không, hàng hải, fintech…

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các tập đoàn lớn như Petrovietnam, EVN, Viettel, VNPT, Vingroup, FPT, Hòa Phát… và các ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, BIDV… phải tiên phong, dẫn dắt trở thành thành viên sáng lập, sử dụng dịch vụ Trung tâm để huy động vốn quốc tế, phát hành trái phiếu xanh, quản lý rủi ro hiệu quả. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là các start-up phải mạnh dạn tham gia sandbox, thử nghiệm sản phẩm mới; hợp tác với đối tác nước ngoài để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh và ca dao Việt Nam về vai trò quyết định của ý chí, sự kiên trì, bền bỉ vượt qua thử thách để đạt được thành công, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, quá trình chuẩn bị, xây dựng và ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng chính là “bước đi đầu tiên” trong hành trình phát triển bền bỉ của công nghệ tài chính hàng đầu thế giới tại Việt Nam theo hướng: “Công nghệ dẫn dắt-Tài chính khơi thông-Kinh tế bứt tốc-Thịnh vượng cộng đồng."

Với tinh thần hành động xuyên suốt: “Chủ trương sáng tỏ-Cơ chế đã rõ-Nguồn lực sẵn có-Quyết không từ bỏ-Thành công sẽ có," Thủ tướng Chính phủ tin tưởng sâu sắc rằng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ từng bước khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu đóng góp thiết thực vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới mà Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra, hướng tới hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Tuyên bố ra mắt, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ phát triển mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của sự thịnh vượng, là niềm tự hào của cả dân tộc, góp phần hiện thực hóa khát vọng cháy bỏng vì một Việt Nam đang vươn mình bay cao, bay xa, phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội./.

