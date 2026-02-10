Multimedia

Tháng 1/2026: Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 45,6%

Tháng 1/2026, cả nước có gần 24,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 126,8%) và hơn 24,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 7,6%).

Tháng 1/2026, cả nước có gần 24,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 126,8%) và hơn 24,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 7,6%), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên gần 48,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2025./.

