Tháng 1/2026: Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 45,6%

Tháng 1/2026, cả nước có gần 24,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 126,8%) và hơn 24,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 7,6%), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên gần 48,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2025./.
Năm 2025, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 27,4%
Năm 2025, cả nước có 195.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 24,1%) và 102.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 34,3%).