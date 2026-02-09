Cả nước có 182 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chi tiết về số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu của từng tỉnh, thành phố.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân, nơi quyền làm chủ của Nhân dân được thể hiện sâu sắc qua từng lá phiếu.

Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ngày 15/12/2025 do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ký ban hành nêu rõ số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của 34 tỉnh, thành phố./.

Đơn vị bầu cử và đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 Các mốc thời gian và nhiệm vụ trong toàn bộ tiến trình bầu cử đã được xác định cụ thể, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và thống nhất triển khai trên phạm vi cả nước.