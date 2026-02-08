Đại tướng Lương Tam Quang thăm, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 8/2, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân, người lao động tỉnh Hưng Yên.

Tại Công an tỉnh Hưng Yên, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao 300 suất quà cho các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt, bánh kẹo và vật phẩm thiết yếu.

Bộ trưởng cũng tặng quà, động viên tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hưng Yên nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026.

Tiếp đó, Đại tướng Lương Tam Quang và đoàn công tác đã tặng 300 suất quà cho công nhân, người lao động của Tổng Công ty may Hưng Yên; Công ty cổ phần Nhựa Hưng Yên, Công ty cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long 2, Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Thiên Sơn.

Đại tướng Lương Tam Quang thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với người dân, công nhân, người lao động; động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống, đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, an vui.

Đối với Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Bộ trưởng đề nghị thời gian tới, Tập đoàn cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông minh trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Bộ trưởng cũng khuyến nghị công nhân, người lao động chủ động rèn luyện, nâng cao tay nghề, cập nhật kiến thức mới để thích ứng với quá trình tự động hóa và sự phát triển của công nghệ hiện đại.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên đã trao nhiều phần quà Tết ý nghĩa tới các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và công nhân, người lao động.

Hoạt động thăm, tặng quà mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Hưng Yên đối với người dân, công nhân, người lao động; đồng thời là nguồn động viên thiết thực, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ còn nhiều khó khăn.

Thông qua hoạt động này, mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an nhân dân với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, người lao động địa phương tiếp tục được củng cố, góp phần xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao quà Tết tại Hưng Yên

Ngày 8/2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vũ Thư (Hưng Yên); trao 200 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là những phần quà ý nghĩa, nhằm kịp thời động viên, giúp các gia đình đón Tết Nguyên đán đủ đầy, ấm áp.

Gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới tới các gia đình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong mỗi dịp Tết đến Xuân về, với mục tiêu tất cả mọi người, mọi nhà đều có Tết no ấm, đủ đầy, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương. Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai các chương trình, giải pháp hỗ trợ, kịp thời chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Những năm qua, tỉnh Hưng Yên xác định việc chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác an sinh xã hội. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu hoàn thành việc tặng quà cho 100% hộ nghèo trước ngày 10/2 (ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo”

Ngày 8/2, tại xã Tuy Phước, phường Quy Nhơn và phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo” năm 2026.

Tham dự chương trình có Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy. Về phía tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Đoàn công tác đã đến thăm Lữ đoàn Phòng không 573 (đóng quân tại phường An Nhơn Nam) và trao tặng 10 máy lọc nước, 300 thùng nước khoáng và nước ngọt, 200 thùng nước tăng lực, đàn guitar… Dịp này, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Tỉnh đoàn Gia Lai cũng trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy ghi nhận, biểu dương những kết quả của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 573 trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo” là hoạt động thường niên, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ cả nước đối với các địa bàn biên giới, biển đảo; đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục tăng cường các hoạt động kết nghĩa quân-dân, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Tại xã Tuy Phước, Trung ương Đoàn trao tặng 200 suất quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; 20 suất quà cho thiếu nhi vượt khó; hỗ trợ 5 điểm phát wifi miễn phí trong thời gian một năm cho Đoàn xã Tuy Phước.

Dịp này, Tỉnh đoàn Gia Lai và Tỉnh đoàn Ninh Bình trao tặng các công trình thanh thiếu nhi với tổng trị giá 170 triệu đồng cho các trường học trên địa bàn.

Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà thương binh Lê Văn Thoa (trú phường Quy Nhơn), người từng tham gia chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc tại Gạc Ma./.

