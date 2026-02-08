Đại tướng Phan Văn Giang chúc Tết các đối tượng chính sách tại Thái Nguyên

Ngày 8/2, tại tỉnh Thái Nguyên, Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã thăm, chúc Tết và tặng quà các đối tượng chính sách, người lao động, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Đại tướng ghi nhận biểu dương những kết quả quan trọng mà tỉnh đã đạt được trong năm qua, nhất là trong bối cảnh phải chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 11, gây nhiều thiệt hại đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Đại tướng đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên trong lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, đồng thời quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người lao động và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tặng quà Tết cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Bày tỏ tin tưởng bước sang năm 2026, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, bứt phá mạnh mẽ, tăng tốc trong phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt được những kết quả cao hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực và cả nước.

Trong chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang và các lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao quà cho các tập thể, đồng thời trực tiếp tặng quà cho 225 hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với công tác chăm lo đời sống nhân dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà tại một số hộ dân thuộc phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên./.

Hơn 5,88 triệu người được tặng quà nhân dịp Đại hội XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ Đến hết năm 2025, trên 5,88 triệu người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội trên cả nước đã nhận quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.