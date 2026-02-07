Đảng bộ tại Trung Quốc quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn công tác

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 7/2, Đảng ủy tại Trung Quốc đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên tham dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện tinh thần chủ động, khẩn trương và quyết tâm sớm cụ thể hóa Nghị quyết vào thực tiễn công tác.

Đây là Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được tổ chức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết hợp trực tuyến tới 31.097 điểm cầu trong cả nước với hơn 1,9 triệu đại biểu tham dự.

Quy mô lớn, thành phần rộng khắp cùng nội dung chuyên sâu cho thấy quyết tâm chính trị rất cao của Trung ương trong việc sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV đi vào cuộc sống, bảo đảm sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong toàn Đảng.

Toàn thể cán bộ, đảng viên tham dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tinh thần nghiêm túc. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Hội nghị tập trung nghiên cứu, làm rõ những nội dung trọng tâm, cốt lõi và điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thông qua 10 chuyên đề quan trọng, trong đó có các nội dung về những vấn đề mới và kinh nghiệm 40 năm đổi mới; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng; đánh giá việc thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 và 2026-2030…

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, đồng chí Phạm Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc nhấn mạnh Hội nghị toàn quốc lần này hết sức kịp thời, cần thiết và thiết thực, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết để triển khai hiệu quả, đúng định hướng.

Theo đồng chí Phạm Thanh Bình, các chuyên đề do lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp truyền đạt vừa mang tầm chiến lược, vừa cụ thể, rõ ràng, tạo thuận lợi cho việc vận dụng vào thực tiễn công tác ở từng địa bàn, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phạm Thanh Bình cho rằng qua Hội nghị, Đảng bộ tại Trung Quốc càng nhận thức sâu sắc tầm vóc lịch sử, ý nghĩa chiến lược của Đại hội XIV, không chỉ đề ra mục tiêu, phương hướng cho một nhiệm kỳ 5 năm mà còn xác lập tầm nhìn dài hạn, các đột phá về tư duy, mô hình tăng trưởng, phương thức lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Duy Phóng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tại Trung Quốc cho biết hơn 400 đảng viên và trên 30 chi bộ trực thuộc sẵn sàng triển khai chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Từ góc độ đối ngoại, đồng chí Phạm Thanh Bình nhấn mạnh những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác đối ngoại trong việc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; kết hợp chặt chẽ giữa hội nhập phát triển với đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển chung; coi đối ngoại là công cụ bảo vệ lợi ích quốc gia, mở rộng không gian phát triển, khẳng định bản sắc và sức mạnh mềm của Việt Nam.

Theo đồng chí, đây là sự thể hiện kết hợp một cách hài hòa giữa lợi ích dân tộc và trách nhiệm toàn cầu của Việt Nam, đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm của đối ngoại cùng với quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên.

Thời gian tới, Đảng bộ tại Trung Quốc sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Hội nghị, xây dựng ngay kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội XIV tại địa bàn theo đúng các tinh thần, định hướng và lộ trình mà Đảng ủy cấp trên đã đề ra, bảo đảm hiểu đúng, nhận thức đúng, quán triệt đúng và triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đại hội và chuyển hóa tinh thần, đường lối chính sách nghị quyết Đại hội thành niềm tin, thành hành động và thành kết quả cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Duy Phóng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tại Trung Quốc, cho biết hơn 400 đảng viên và trên 30 chi bộ trực thuộc đang sẵn sàng triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Việc tổ chức Hội nghị quán triệt ngay sau Đại hội thể hiện tinh thần hành động quyết liệt, đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên.

Không khí theo dõi Hội nghị tại các điểm cầu của Đảng bộ tại Trung Quốc diễn ra nghiêm túc, tập trung, xen lẫn niềm vui, sự phấn khởi và tự hào của cán bộ, đảng viên trước thành công của Đại hội XIV.

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc nhấn mạnh Hội nghị toàn quốc lần này hết sức kịp thời, cần thiết và thiết thực. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Nhiều ý kiến bày tỏ tin tưởng vào những định hướng lớn, đột phá mà Đại hội đề ra, đồng thời thể hiện quyết tâm cao trong việc biến tinh thần Nghị quyết thành hành động cụ thể trong công tác đối ngoại, xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hội nghị đã tạo khí thế thi đua mới trong toàn Đảng bộ tại Trung Quốc, củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức và ý chí hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thấm sâu vào thực tiễn, trở thành động lực cho các nhiệm vụ chính trị tại địa bàn./.

Đưa Nghị quyết thành hành động: Từ hệ giá trị quốc gia đến cải cách thể chế Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu và thách thức đan xen, việc xác định rõ “đích đến” giá trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.