Phái đoàn Lào chúc Tết Bính Ngọ 2026 Phái đoàn Việt Nam tại Geneva

Ngày 5/2, tại Geneva (Thụy Sĩ), Phái đoàn thường trực nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác đã long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi Phái đoàn thường trực nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tham dự buổi chiêu đãi có Đại sứ, Trưởng Phái đoàn hai nước cùng các cán bộ ngoại giao của Phái đoàn Việt Nam và Phái đoàn Lào tại Geneva.

Sự kiện diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình, thắm đượm tình hữu nghị đặc biệt và đoàn kết truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Đại sứ Mai Phan Dũng bày tỏ vui mừng được đón tiếp Phái đoàn Lào sang thăm và chúc Tết, coi đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó, thủy chung và tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đại sứ nhấn mạnh trong những năm qua, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ Mai Phan Dũng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Lào đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và tăng cường vị thế của Lào trong khu vực và trên trường quốc tế.

Đại sứ cũng chúc mừng thành công của Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bày tỏ tin tưởng rằng các quyết sách của Đại hội sẽ tiếp tục dẫn dắt Lào phát triển bền vững, hội nhập ngày càng sâu rộng.

Đại sứ khẳng định đường lối đối ngoại được đề ra tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tiếp tục coi Lào là đối tác quan trọng hàng đầu, người bạn tin cậy, đồng hành cùng Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế, cũng như trong các cơ chế đa phương, trong đó có các diễn đàn tại Geneva.

Phái đoàn Lào tặng quà chúc Tết Bính Ngọ 2026 cho Phái đoàn Việt Nam tại Geneva. (Ảnh: Phạm Ngọc Ánh/TTXVN)

Về phần mình, Đại sứ Lào Daovy Vongxay bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và thân tình của Phái đoàn Việt Nam, đồng thời đánh giá cao vai trò, đóng góp ngày càng tích cực và trách nhiệm của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương. Phía Lào khẳng định quyết tâm cùng Việt Nam tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, hai bên đã trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân mỗi nước một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công, đồng thời tin tưởng quan hệ Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực.

Buổi chiêu đãi khép lại trong không khí hữu nghị, đoàn kết và tin cậy, để lại ấn tượng tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình cảm gắn bó keo sơn giữa cán bộ hai Phái đoàn tại Geneva./.

Củng cố đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào qua kênh Mặt trận và ngoại giao nhân dân Tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò cầu nối nhân dân hai nước, đề nghị tăng cường phối hợp, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.