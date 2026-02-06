Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng thăm, tặng quà Tết tại Khánh Hòa

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngày 6/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến thăm, chúc Tết, tặng quà các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số Raglai và cán bộ hưu trí qua các thời kỳ tại khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa.

Đến thăm đồng bào nghèo dân tộc thiểu số Raglai tại xã Ninh Hải, Vĩnh Hải và xã Anh Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã ân cần thăm hỏi đời sống, điều kiện sinh hoạt, việc làm và thu nhập của các hộ dân nơi đây; chia sẻ những khó khăn với đồng bào vùng còn nhiều hạn chế về hạ tầng và sinh kế; động viên đồng bào tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực hăng say, chung tay lao động sản xuất để phát triển sánh ngang với cuộc sống và thu nhập với đồng bào miền xuôi.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết trong không khí đầm ấm, an toàn.

Bên cạnh đó, từ nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia, chính quyền địa phương cần nhanh chóng hỗ trợ đồng bào thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, thích ứng với biến đổi khí hậu để cải thiện hơn nữa cuộc sống và nâng cao thu nhập, hướng đến thoát nghèo nhanh và bền vững.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Khánh Hòa cần quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu, phát triển giáo dục, y tế cơ sở, giữ gìn bản sắc văn hóa và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng để các địa phương vùng khó khăn phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã trao tặng 63 suất quà cho các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Xóm Bằng, xã Ninh Hải; thôn Cầu Gãy - Đá Hang, xã Vĩnh Hải và đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Anh Dũng.

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, động viên, chúc Tết các đồng chí là cán bộ hưu trí qua các thời kỳ tại các địa phương ở khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa.

Phó Thủ tướng mong muốn cán bộ hưu trí tiếp tục phát huy trí tuệ, tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để định hướng giúp địa phương phát triển đi lên trong giai đoạn mới./.

