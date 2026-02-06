Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Tin cùng chuyên mục
Lễ động thổ Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam
Chiều 6/2/2026, Thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen dự Lễ động thổ Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam.
Campuchia-Việt Nam-Lào: Cùng tìm kiếm cơ hội và không gian phát triển mới
Cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, Lào và Campuchia là diễn đàn quan trọng nhằm tái khẳng định tầm quan trọng của tình hữu nghị và hợp tác giữa ba nước trong khuôn khổ ba bên.
“Hiểu sâu - hành động đúng” đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống
Phóng viên TTXVN phỏng vấn Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về mục đích, yêu cầu của việc học tập, quán triệt Nghị quyết và chương trình hành động của Đảng ủy Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội.
Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng và ưu tiên củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia-Lào.
Báo chí Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm
Tờ Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, khẳng định chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-đối ngoại của hai đất nước.
Cuộc gặp giữa Thủ tướng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia
Trong khuôn khổ Cuộc gặp cấp cao giữa ba Đảng, chiều 6/2/2026, diễn ra cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Đưa Nghị quyết thành hành động: Từ hệ giá trị quốc gia đến cải cách thể chế
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu và thách thức đan xen, việc xác định rõ “đích đến” giá trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Thống đốc được 100% cử tri tín nhiệm giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội
Cử tri phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội đánh giá cao Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối và kỳ vọng đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia
Chiều 6/2/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin.
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ ký và trao các văn kiện hợp tác tại Campuchia
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen cùng chứng kiến Lễ ký và trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam và Campuchia.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Indonesia, Philippines trình thư ủy nhiệm
Chủ tịch nước vui mừng khi quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và hai nước ngày càng phát triển, tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau ngày càng tăng cường, hợp tác trên mọi lĩnh vực phát triển thực chất.
Kỳ vọng về kỷ nguyên Việt Nam vươn mình mạnh mẽ ra thế giới
Bà Lê Thị Bích Hường nhận định Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp, mở ra định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp các đại sứ trình Quốc thư
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa Indonesia Adam Mulawarman Tugio; Cộng hòa Philippines Francisco Noel R. Fernandez III đến trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Cuộc gặp cấp cao giữa 3 đảng của Campuchia, Việt Nam và Lào
Chiều 6/2/2026, tại Thủ đô Phnom Penh diễn ra Cuộc gặp cấp cao giữa ba đảng: Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Cuba, Việt Nam tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt
Bà Sissy Abad Diaz - Phó Giám đốc Trung tâm Fidel Castro Ruz - khẳng định mối quan hệ Cuba-Việt Nam là hình mẫu duy nhất trên trường quốc tế.
Đưa Nghị quyết thành hành động: Kỳ vọng vào tương lai phát triển đất nước
Những nội dung quan trọng trong Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV, cũng như những quyết sách, đột phá chiến lược mà Đại hội đề ra được đảng viên, nhân dân tỉnh Lai Châu hết sức tin tưởng và kỳ vọng.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Phó Chủ tịch nước kiểm tra thực tế tại Đồng Nai
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử ở Đồng Nai được triển khai nghiêm túc, chủ động, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của Trung ương.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen
Samdech Techo Hun Sen đánh giá cao sự phát triển, nhất là về kinh tế-xã hội của Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường mở cửa thị trường để gắn kết hai nền kinh tế.
Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh
Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.
Khơi dậy tinh thần trách nhiệm của toàn dân tham gia tích cực bầu cử Quốc hội
Công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam
Sáng 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Lào Cai
Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm lấy dân là gốc, coi việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại Tây Ninh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn kiểm tra đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử tại Tây Ninh đảm bảo tiến độ, chất lượng và an ninh.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc Tết gia đình chính sách tỉnh Lào Cai
Sáng 6/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến thăm, chúc Tết và trao 200 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Hội đàm giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia
Sáng 6/2, Thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đồng chủ trì Hội đàm song phương giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà Tết tại Khánh Hòa
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà Tết cho công nhân và người dân khó khăn tại Khánh Hòa, nhấn mạnh tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác an sinh xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm đặt hoa tưởng niệm Cố Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk
Sáng 6/2, tại Thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Cố Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Norodom Sihanouk.
Việt Nam đóng góp tích cực tại Diễn đàn quốc tế về tư pháp tại Cuba
Bộ Tư pháp Việt Nam cam kết sẽ làm hết sức mình trong việc chia sẻ kinh nghiệm cho Bộ Tư pháp Cuba nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan.
Thời gian bắt đầu và kết thúc bỏ phiếu vào ngày bầu cử được quy định thế nào
Trong ngày bầu cử, việc bỏ phiếu được bắt đầu từ 07 giờ sáng và thực hiện liên tục đến 07 giờ tối cùng ngày, tùy tình hình địa phương, việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 05 giờ sáng.
Tổng Bí thư Tô Lâm đặt vòng hoa tại Đài Độc lập ở Phnom Penh
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, sáng 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài Độc lập ở Thủ đô Phnom Penh.