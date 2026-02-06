Củng cố và vun đắp quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Vương quốc Campuchia, chiều 6/2, tại thủ đô Phnom Penh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã có cuộc gặp với bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng gặp lại. Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Men Sam An một lần nữa chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp cùng những thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam. Đó không chỉ là niềm vui của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam mà còn là niềm vui của Đảng Nhân dân Campuchia và Nhân dân Campuchia.

Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Men Sam An khẳng định cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia cũng như lễ ký kết và trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai bên thể hiện quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước; mong muốn Việt Nam và Campuchia tiếp tục tăng cường hợp tác, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Phó Chủ tịch Đảng Nhân Campuchia Men Sam An tặng quà lưu niêm cho Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Mặt trận Campuchia sẽ không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để người dân Campuchia, nhất là thế hệ trẻ có trách nhiệm hơn trong việc củng cố và vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ vui mừng được gặp lại bà Men Sam An, người bạn thân thiết của Việt Nam; nhắc lại cuộc gặp giữa hai Chủ tịch Mặt trận tại Hà Nội ngày 26/1 vừa qua nhân dịp bà Men Sam An dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia sang chúc mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai cơ quan Mặt trận ngày càng được củng cố và phát triển theo hướng gắn bó, đoàn kết và thực chất hơn; đánh giá cao hai cơ quan Mặt trận đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giao lưu nhân dân khu vực biên giới, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị ở khu vực biên giới.

Hai bên tiếp tục phối hợp xây dựng kế hoạch thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2027), qua đó tăng cường tuyên truyền, giáo dục để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ hai nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cảm ơn và đề nghị Mặt trận, các cấp chính quyền Campuchia quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trân trọng mời đồng chí Men Sam An và các đồng chí trong Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia sang thăm, làm việc tại Việt Nam vào tháng 3/2026./.

Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Campuchia Sáng 6/2/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.