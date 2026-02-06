Bản tin 60s ngày 6/2/2026 gồm những nội dung sau:

Giá vé tàu xe Tết tăng cao trong bối cảnh nhu cầu đi lại quá tải.

Công bố các chi tiết kịch tính trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai.

Nhiều chủ vườn đào đứng trước nguy cơ thất thu do hoa nở sớm trước Tết.

Thời tiết chuyển rét đậm khiến vùng núi miền Bắc có thể đón băng giá tuyết.

Du khách được miễn phí tham quan danh thắng Yên Tử đến hết năm 2028.

Ukraine tuyên bố “đánh sập” bãi phóng tên lửa trọng yếu của Nga.

Ông Trump đề xuất ký hiệp ước hạt nhân mới với Nga thay cho New START.

Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực ngăn chặn chiến tranh khi Mỹ và Iran bắt đầu đối thoại./.