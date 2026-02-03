Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Lãnh đạo NATO thăm Kiev sau trận oanh tạc khốc liệt nhất từ đầu năm của Nga

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev của Ukraine, chỉ vài giờ sau khi Nga tiến hành đợt tấn công bằng UAV và tên lửa lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Lãnh đạo NATO thăm Kiev sau trận oanh tạc khốc liệt nhất từ đầu năm của Nga
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Lãnh đạo NATO thăm Kiev sau trận oanh tạc khốc liệt nhất từ đầu năm của Nga.

Israel và Mỹ tập trận hải quân chung tại Biển Đỏ.

Nga cảnh báo nguy cơ khi Hiệp ước New START sắp hết hạn.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#NATO #Tình hình Ukraine và NATO #Hội đồng NATO-Ukraine #Quan hệ Ukraine-NATO #Quan hệ NATO-Ukraine #NATO hỗ trợ Ukraine tấn công Nga #Văn phòng đại diện của NATO tại Ukraine #Ukraine và NATO #Ukraine gia nhập NATO #đàm phán mỹ-nga-ukraine #Xung đột Nga-Ukraine và an ninh #Tình hình chính trị Ukraine và Nga #Chính sách an ninh Nga về Ukraine #Quan hệ Nga-Mỹ về Ukraine #Tình hình Ukraine và Nga #Thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine #Chính sách Nga-Mỹ về Ukraine #Quan hệ Ukraine và Nga

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Podcast mới nhất