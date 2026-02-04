Thế giới
Tổng thống Ukraine tố Nga tiếp tục đẩy mạnh tấn công trong mùa Đông

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Nga đã tiến hành các đợt tấn công bằng hơn 70 tên lửa và hàng trăm UAV trong đêm và đang ưu tiên hành động quân sự hơn các nỗ lực hòa bình.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng thống Ukraine chỉ trích Nga tiếp tục đẩy mạnh tấn công quân sự

Hungary yêu cầu EU hủy lệnh cấm năng lượng Nga

WHO huy động 1 tỷ USD giải quyết các cuộc khủng hoảng y tế trong năm 2026

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Xung đột Ukraine và Nga #Chính sách quân sự Nga #Tác động chiến tranh đến năng lượng #Hỗ trợ y tế toàn cầu #Quan hệ EU và năng lượng Nga

