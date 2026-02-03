Nga nối lại các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine, khiến nhiều khu vực như Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk mất điện. Kiev dự kiến áp dụng lại lịch cắt điện theo giờ.

Chào mừng quý độc giả đến với Bản tin thế giới trên Báo Điện tử VietnamPlus – nơi cập nhật nhanh nhất những diễn biến quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.

Trong bản tin hôm nay có những nội dung thông tin đáng chú ý sau: Nga mở đợt tấn công mới, hàng trăm khu dân cư Ukraine mất điện; Tổng thống Iran chỉ đạo khởi động đàm phán hạt nhân với Mỹ; Nga xác nhận thời gian tổ chức vòng đàm phán tiếp theo về Ukraine tại Abu Dhabi.

Đừng quên theo dõi VietnamPlus để không bỏ lỡ các bản tin thời sự quốc tế mới nhất./.