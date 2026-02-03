20 trường THCS được trao Giải Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025

Mỗi viên gạch là một hy vọng. Mỗi mái nhà là một câu chuyện về sự hồi sinh. Video clip của phóng viên VietnamPlus là câu chuyện được kể lại bằng dữ liệu, bằng những hình ảnh khắc nghiệt đến quặn thắt nhưng cũng đầy lắng đọng về những ngày mưa bão lịch sử, để ghi nhớ một giai đoạn đặc biệt – nơi mà giữa hoang tàn, tình người và niềm tin được thắp sáng.