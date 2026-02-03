Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X

Tin cùng chuyên mục
Đề xuất chính sách hỗ trợ cho đơn vị xuất, nhập khẩu nông sản
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất các chính sách thúc đẩy xuất nhập khẩu nông sản, tăng cường kiểm soát, phòng chống thiên tai và đảm bảo an toàn thực phẩm.
Quang cảnh buổi lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm
Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hạ viện Jordan
Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất, hiệu quả hơn.
Phiếu bầu cử được quy định như thế nào?
Phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân từng cấp phải được in riêng từng loại trên 01 mặt trang giấy A5 (21cm x 14,8cm) theo chiều dọc và được quy định về màu sắc.
Toàn cảnh TTXVN khai trương chuyên trang thông tin về bầu cử Quốc hội và HĐND
Sáng 3/2, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chính thức khai trương chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Gia Lai trưng bày hơn 2.000 tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND
Triển lãm làm nổi bật vai trò, vị trí và đóng góp quan trọng của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai (tỉnh Gia Lai và Bình Định trước đây) trong sự nghiệp xây dựng, phát triển địa phương.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gặp mặt 96 Bí thư chi bộ xuất sắc
96 đồng chí Bí thư chi bộ là những đồng chí tiêu biểu, điển hình được các cấp ủy lựa chọn, giới thiệu; là những Bí thư chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...
Đưa Nghị quyết thành hành động: Từ tư duy đến hành động cụ thể
Nghị quyết không thể đứng biệt lập mà phải nhanh chóng mang hình dáng của những công trình, những phần việc cụ thể trong cuộc sống thường nhật của người dân.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX là ngày 19/7/1992; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 99,12%; tổng số đại biểu được bầu là 395 đại biểu.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Bảo đảm tiến độ và chất lượng
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Tây Ninh đã tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND.
Củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó Việt Nam-Cuba
Chủ tịch nước nhấn mạnh việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó Việt Nam-Cuba không chỉ là trách nhiệm của mỗi Đảng, mỗi nước mà còn là nguyện vọng của nhân dân hai nước.
Tây Ninh: Thống nhất sơ bộ danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
Ngày 3/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh.
Đối ngoại kênh Đảng làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc
Quan hệ giữa hai đảng và hai nước ngày càng sâu sắc, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc chiến lược và hợp tác toàn diện.
Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm
Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, từ những đơn vị cơ sở đến vị trí người đứng đầu Đảng và Nhà nước.
Thường trực Ban Bí thư gặp mặt 96 Bí thư Chi bộ xuất sắc toàn quốc
Sáng 3/2, tại Hà Nội, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì cuộc gặp mặt 96 Bí thư Chi bộ xuất sắc toàn quốc.
Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm
Sáng 3/2/2026, Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng.
Thông tấn xã Việt Nam ra mắt chuyên trang thông tin về bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031
Ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại, chuyên trang được kết nối liên thông với hệ tác nghiệp và hệ quản trị nội dung của tất cả các đơn vị tin nguồn và các toà soạn báo của Thông tấn xã Việt Nam.
TTXVN khai trương chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND
Sáng 3/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ khai trương chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hashemite Jordan
Sáng 3/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hashemite Jordan Mazen Turki El Qadi đang thăm chính thức Việt Nam.
Học giả Anh đề cao vai trò lãnh đạo chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam
Học giả người Anh nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”
Tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển lên tầm cao mới
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư giúp vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.
Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Không gian phát triển được tổ chức theo hướng “Ba hành lang-Một vành đai-Năm trục động lực,” gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Đất Tổ, nhất là Văn hóa Mường, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.
Chủ tịch nước tiếp Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba
Sáng 3/2/2026, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla.
Khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam
Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam được định hình là công trình văn hóa, lịch sử, là sự kết tinh giữa các yếu tố truyền thống văn hóa nghìn năm văn hiến của dân tộc với yếu tố hiện đại, uy nghiêm.
Khai mạc Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cuối cùng trước Tết Nguyên đán 2026, bàn về dự án điện hạt nhân, luật thủ đô và chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI.
Tổng Bí thư dự Lễ khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam
Sáng 3/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chiếu miễn phí phim chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV
Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị sản xuất phim tổ chức Đợt phim trên phạm vi cả nước từ ngày 3-22/2/2026.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII là ngày 19/4/1987; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 98,75%; tổng số đại biểu được bầu là 496 đại biểu.
Hội nghị hiệp thương lần 2 đảm bảo đúng quy trình, tiến độ
Hội nghị hiệp thương lần 2 là bước ba của quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII là ngày 26/4/1981; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 97,96%; tổng số đại biểu được bầu là 496 đại biểu.