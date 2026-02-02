Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I

Tin cùng chuyên mục
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Chuẩn bị nhân sự bảo đảm dân chủ, đúng quy trình
Việc chuẩn bị nhân sự cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 đang được các địa phương triển khai chặt chẽ, công khai, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng đại biểu.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng huy hiệu 45 và 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí, ghi nhận công lao và cống hiến của đảng viên.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II là ngày 8/5/1960, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 97,52%; tổng số đại biểu được bầu là 453 đại biểu (trong đó có 91 đại biểu miền Nam lưu nhiệm).
Ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định đồng chí Đoàn Minh Huấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Lễ công bố Quyết định chỉ định chức danh Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Đảng Trung ương chỉ định đồng chí Đoàn Minh Huấn giữ chức Bí thư Đảng uỷ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 2/2, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Hà Nội.
Khánh thành Dự án trùng tu, tôn tạo công trình lịch sử Bắc Bộ
Sáng 2/2 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ khánh thành Dự án trùng tu trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước tại Bắc Bộ phủ, công trình mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Jordan
Chiều 2/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hashemite Jordan Mazen Turki El Qadi thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-5/2.
Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Bính Ngọ
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo đón để nhân dân đón Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, vui tươi, tiết kiệm.
Địa điểm bố trí bỏ phiếu vào ngày bầu cử được quy định ở đâu?
Tổ bầu cử chọn địa điểm bỏ phiếu cho phù hợp, bảo đảm thuận tiện để cử tri đến bầu cử, tùy theo điều kiện cơ sở vật chất địa phương như nhà văn hóa, hội trường, trường học hoặc các địa điểm thuận lợi.
Vững bước dưới cờ Đảng
Báo Điện tử VietnamPlus trân trọng giới thiệu bài viết "Vững bước dưới cờ Đảng" của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
96 năm thành lập Đảng: “Sợi dây” kết nối đồng bào với Đảng
Tại Quảng Ngãi, những đảng viên là người dân tộc thiểu số được ươm mầm từ nhà trường và rèn luyện ở cơ sở phát huy vai trò nòng cốt, trở thành chỗ dựa tin cậy, gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.
Chủ tịch Hạ viện Jordan bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Trưa 2/2, Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2- 5/2 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Đưa Nghị quyết thành hành động: Dấu ấn nâng cao năng lực quản trị quốc gia
Các quan điểm mới về nâng cao năng lực quản trị quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIV được nhân dân Lào Cai quan tâm, đánh giá cao, kỳ vọng sớm được cụ thể hóa bằng hành động thực chất, hiệu quả.
Chủ tịch Hạ viện Jordan đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi thể hiện quyết tâm của Hoàng gia, Chính phủ và Hạ viện Jordan trong việc thúc đẩy quan hệ toàn diện với Việt Nam.
Định hình cục diện hợp tác, phát triển giữa Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào thúc đẩy hợp tác chiến lược, củng cố quan hệ đặc biệt giữa hai nước và hướng tới phát triển bền vững.
Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đối với Cuba
Liên quan đến việc Hoa Kỳ áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ có bước đi theo hướng đối thoại, cải thiện quan hệ với Cuba.
Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tổ chức bầu cử được quy định như thế nào?
Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong nghiệp vụ công tác bầu cử phải bảo mật các thông tin, kết quả bầu cử theo quy định của Luật An toàn thông tin mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Bắc Ninh: Hiệp thương thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội
Sáng 2/2, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.
“Gắn kết chiến lược” về chính trị là trụ cột, định hướng tổng thể quan hệ Lào-Việt
Trang điện tử báo Pasaxon đăng bài viết khẳng định “gắn kết chiến lược” trong quan hệ chính trị là trụ cột, đóng vai trò định hướng tổng thể quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam.
Đại tướng Lương Tam Quang giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại thành phố Huế
Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị thành phố Huế quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương triển khai các bước quy trình thủ tục từ nay đến ngày bầu cử để đảm bảo chặt chẽ đúng thời hạn theo quy định.
Gắn kết chiến lược: Động lực thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt-Lào mãi phát triển
Trong bối cảnh Việt Nam và Lào vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc của mỗi nước, việc nhấn mạnh và triển khai nội hàm “gắn kết chiến lược” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
96 năm thành lập Đảng: Khát vọng vươn lên trên quê hương Tổng Bí thư Lê Duẩn
Những ngày này, khi cả nước hướng về kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, phóng viên TTXVN về thăm di tích Đài tưởng niệm nơi thành lập chi bộ đầu tiên tại xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Tính đến 17 giờ ngày 1/2/2026, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ của 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 222 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì Lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi Đảng
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, được trao tặng cho những đảng viên đã bền bỉ phấn đấu, suốt đời tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng.
Toàn cảnh Lễ khánh thành công trình Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ khánh thành dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước tại số 2 Lê Thạch.
Khánh thành công trình Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước.
Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại!
Gắn liền với sự ra đời, trưởng thành và thắng lợi của Đảng là tên tuổi, sự nghiệp, tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, rèn luyện Đảng, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam.
Triển lãm ảnh “Dân tộc anh hùng, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại” tại TP Hồ Chí Minh
Tại Công viên Chi Lăng, triển lãm gồm hơn 100 hình ảnh tái hiện những mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam và những thành tựu trong công cuộc đổi mới, nâng cao vị thế quốc tế và đời sống nhân dân.
Thủ tướng: Hội chợ Mùa Xuân phải trở thành ngày hội tiêu dùng quốc gia
Thủ tướng nêu rõ mỗi sản phẩm hàng hóa ở hội chợ phải là một “đại sứ” văn hóa, mỗi gian hàng phải là một không gian di sản quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, tự tin, hòa bình, ổn định, phát triển.