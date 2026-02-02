Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I

Thủ tướng nêu rõ mỗi sản phẩm hàng hóa ở hội chợ phải là một “đại sứ” văn hóa, mỗi gian hàng phải là một không gian di sản quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, tự tin, hòa bình, ổn định, phát triển.