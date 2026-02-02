Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 2/2, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Hà Nội.

Hoài Nam
Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 2/2, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Chủ tịch nước Lương Cường ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; bày tỏ trân trọng những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ Đổi mới.

Trao đổi với đồng chí Nông Đức Mạnh về tình hình đất nước trong năm vừa qua, cũng như những định hướng chiến lược mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra, qua đó đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026 sắp đến, Chủ tịch nước Lương Cường chúc nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, trường thọ; và mong muốn với kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình, đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta.

Bày tỏ xúc động trước những tình cảm và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Chủ tịch nước Lương Cường, đồng chí Nông Đức Mạnh vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà đất nước đã đạt được trong năm vừa qua; tin tưởng sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự đồng hành của toàn dân, toàn quân, đất nước ta sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều thành công rực rỡ hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chủ tịch nước Lương Cường #nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh #Chúc Tết #Tết Nguyên đán Bính Ngọ #Phát triển đất nước #Xuân Bính Ngọ TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

TẾT BÍNH NGỌ 2026

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II là ngày 8/5/1960, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 97,52%; tổng số đại biểu được bầu là 453 đại biểu (trong đó có 91 đại biểu miền Nam lưu nhiệm).

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I

Quốc hội khóa I là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập; ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I là ngày 6/1/1946, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 89%, tổng số đại biểu được bầu là 403 đại biểu.

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tối 23/1/2026. (Ảnh: TTXVN)

Vững bước dưới cờ Đảng

Báo Điện tử VietnamPlus trân trọng giới thiệu bài viết "Vững bước dưới cờ Đảng" của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.