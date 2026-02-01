Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố đánh bại “âm mưu đảo chính”

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố làn sóng bất ổn tại nước này là một "âm mưu đảo chính" nhưng đã bị ngăn chặn thành công, trong bối cảnh căng thẳng trong nước và quốc tế gia tăng.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố đánh bại “âm mưu đảo chính”
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố đánh bại “âm mưu đảo chính”.

Israel mở lại cửa khẩu giữa Gaza và Ai Cập.

Tổng thống Mỹ lạc quan về thỏa thuận với Cuba.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Iran #đảo chính #Tình hình quan hệ Mỹ-Iran #Chính sách đàm phán Iran #Tuyên bố cứng rắn Iran #Căng thẳng Iran và khu vực #Mỹ điều tàu chiến đến Iran #Chính sách quân sự Mỹ-Iran #bạo lực tại Iran #Mỹ đe dọa tấn công Iran #Chính sách đối đầu Mỹ-Iran #Chiến thuật nghi binh Mỹ với Iran #Chính sách Mỹ với Iran #Iran sẵn sàng đối thoại với Mỹ #Căng thẳng Mỹ–Iran #Căng thẳng Mỹ–Iran gia tăng #Chính sách đối ngoại Iran #Căng thẳng Iran-Mỹ-Israel #Mỹ can thiệp vào Iran

Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang

Podcast mới nhất