Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng làm trung gian cho các cuộc đàm phán Mỹ-Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 30/1, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định nước này sẵn sàng đóng vai trò trung gian để giúp giảm căng thẳng giữa Iran và Mỹ.

Ông Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ "hạ nhiệt" căng thẳng và giải quyết các vấn đề giữa hai quốc gia.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đang có mặt tại Istanbul tham gia các cuộc trao đổi cấp cao liên quan đến vấn đề này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran trong giảm căng thẳng khu vực.

Phát biểu tại một cuộc họp báo với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi ở Istanbul, ông Fidan khẳng định: "Việc nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ là điều cần thiết để giảm căng thẳng trong khu vực."

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Rome, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã lên tiếng về quyết định của Liên minh châu Âu (EU) liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là "tổ chức khủng bố."

Phát biểu với truyền thông Italy, sau cuộc họp của Hội đồng Ngoại giao EU tại Brussels, ông Tajani cho rằng dù EU đã đồng thuận về quyết định này, nhưng điều này không có nghĩa là cắt đứt đối thoại với Tehran.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Tajani: "Chúng ta không thể ngừng đối thoại với Iran chỉ vì quyết định này. EU vẫn cần duy trì các kênh đối thoại để giải quyết các vấn đề khu vực."

Cũng trong ngày 30/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục yêu cầu Iran tiến hành đàm phán hoặc đối mặt với giải pháp quân sự.

Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh ông đã có các cuộc đàm phán với Iran và dự định sẽ tiếp tục đối thoại. Theo ông, phía Mỹ đã nêu 2 điều kiện rằng Tehran phải ngừng phát triển vũ khí hạt nhân và không sử dụng bạo lực đối với người biểu tình trong nước./.

