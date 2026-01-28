Iran kêu gọi bảo đảm an ninh, hòa bình khu vực

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 27/1 cảnh báo các hành động và tuyên bố gây sức ép nhằm vào nước này có thể làm gia tăng bất ổn tại khu vực và Iran sẵn sàng tham gia vào các tiến trình thúc đẩy hòa bình cũng như ngăn ngừa xung đột trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhằm bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích của đất nước và người dân.

Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh một nhóm tàu tác chiến hải quân Mỹ, do tàu sân bay dẫn đầu, đã hiện diện tại Trung Đông.

Theo thông cáo của Văn phòng Tổng thống Iran, Tổng thống Pezeshkian đưa ra thông điệp trên trong cuộc điện đàm với Thái tử, Thủ tướng Saudi Arabia (Arập Xêút) Mohammed bin Salman Al Saud, trong đó hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm hòa bình và an ninh ở Tây Á.

Thông cáo cũng nêu rõ Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh rằng mọi động thái nhằm vào Iran đều có thể làm phương hại an ninh khu vực. Do đó, ông kêu gọi các quốc gia Hồi giáo tăng cường phối hợp để bảo đảm an ninh, ổn định và phát triển chung.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cũng ra thông cáo về cuộc điện đàm cho biết Thái tử Mohammed bin Salman Al Saud khẳng định Riyadh coi mọi hành động leo thang căng thẳng nhằm vào Iran là “không thể chấp nhận được” và nước này sẵn sàng hợp tác với Tehran cùng các quốc gia khác trong khu vực để đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài.

Thái tử Saudi Arabia cũng nêu rõ nước này sẽ không cho phép sử dụng không phận hoặc lãnh thổ của mình cho bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran.

Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lời ông Mohammad Akbarzadeh - Phó Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - khẳng định Iran coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và sẽ không chấp nhận việc các nước cho phép sử dụng không phận, lãnh thổ hoặc vùng biển của mình cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran.

Ông Akbarzadeh nói rõ Iran đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động hàng hải đi qua eo biển Hormuz.

Trước đó, hôm 26/1, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã khẳng định sẽ không cho phép sử dụng lãnh thổ nước này để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Các tuyên bố và kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ thông báo nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã có mặt tại Trung Đông, qua đó tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự của Washington tại khu vực trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei xác nhận kênh liên lạc gián tiếp giữa Tehran và Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, ông Steve Witkoff, vẫn được duy trì thông qua Đại sứ quán Thụy Sĩ./.

