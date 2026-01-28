Châu Âu và Mỹ kêu gọi tránh tạo khoảng trống an ninh ở Syria

Trong một tuyên bố chung với Mỹ và các đồng minh châu Âu ngày 27/1, Pháp đã kêu gọi Chính phủ Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo tránh bất kỳ khoảng trống an ninh nào, có thể tạo điều kiện cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phát triển trở lại.

Tuyên bố đưa ra sau cuộc họp giữa Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot, Bộ trưởng Nội vụ Anh Yvette Cooper, Thứ trưởng Ngoại giao Đức Serap Guler và Đặc phái viên Mỹ Tom Barrack tại Paris, nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì và tập trung nỗ lực chung vào cuộc chiến chống lại IS.

Tuyên bố cũng yêu cầu tất cả các bên tránh tạo ra bất kỳ khoảng trống an ninh nào tại và xung quanh các trại giam giữ các nghi phạm IS.

Trước đó, ngày 24/1, Chính quyền Syria đã quyết định kéo dài lệnh ngừng bắn với SDF thêm 15 ngày, nhằm hỗ trợ chiến dịch do Mỹ dẫn đầu về việc chuyển giao các đối tượng bị giam giữ thuộc tổ chức IS tự xưng từ Syria sang Iraq, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Đông Bắc nước này tiếp tục leo thang.



Tuy nhiên, quân đội Syria và SDF tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận và chuẩn bị tái giao tranh, cho thấy các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng gần đây vẫn rất mong manh sau nhiều tuần đụng độ tại Đông Bắc Syria.

Căng thẳng giữa chính quyền lâm thời Syria và SDF gần đây gia tăng tại nhiều khu vực ở Đông Bắc, gồm các địa bàn gần các trại giam giữ nghi phạm IS, bất chấp một số thỏa thuận ngừng bắn và các cuộc đàm phán do quốc tế làm trung gian.

Các đợt bùng phát giao tranh mới nhất diễn ra sau 1 thỏa thuận mong manh, theo đó các đơn vị SDF sẽ rút khỏi những khu vực phía Tây sông Euphrates để các cơ quan nhà nước và lực lượng an ninh quay trở lại, song bất đồng về phạm vi và thời điểm rút quân đã nhanh chóng dẫn tới các cuộc đụng độ trở lại./.

