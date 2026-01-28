Multimedia
Phơi bày chiêu trò “phù phép” 3.000 tấn ốc bằng hóa chất ở chợ Kim Biên

Ngày 27/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường để điều tra đường dây sơ chế, tiêu thụ thịt ốc bươu ngâm hóa chất quy mô lớn, vi phạm nghiêm trọng an toàn thực phẩm.

Bản tin 60s ngày 28/1/2026 gồm những nội dung sau:

Kết quả giám định cụ bà 82 tuổi bị nữ giúp việc bạo hành dã man ở Hà Nội.

Tình trạng của phi công sau vụ rơi máy bay quân sự trên núi khi đang huấn luyện tại Đắk Lắk.

Giá vàng chính thức “vượt đỉnh mọi thời đại” hơn 182 triệu đồng/1 lượng.

Bộ Y tế chỉ đạo siết chặt cách ly với các trường hợp nghi nhiễm virus Nipah.

Mỹ tập trận tại Trung Đông giữa tình hình căng thẳng với Iran.

Mỹ 'gỡ phong tỏa một phần tài sản' của Venezuela.

Nga đập tan âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng giao thông./.

#Ốc ngâm hóa chất #3000 tấn ốc hóa chất #natri silicate #thủy tinh lỏng #vệ sinh an toàn thực phẩm #rơi máy bay quân sự #bạo hành cụ bà 82 tuổi #giá vàng #vàng nhẫn #sjc #virus Nipah #phòng chống dịch #tình hình Trung Đông #Iran #Căng thẳng Mỹ-Iran #Trump #Tổng thống Mỹ #phong tỏa tài sản Venezuela #Bắt ông Maduro #Xung đột Nga-Ukraine #tấn công khủng bố vào Nga #FSB