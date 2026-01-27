Trước nguy cơ lây lan của virus Nipah - bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao, Bộ Y tế khẳng định Việt Nam hiện chưa ghi nhận ca bệnh và đã sẵn sàng các biện pháp phòng, chống dịch.

Ngày 27/1, Bộ Y tế cho biết đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.

Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh ngay từ các cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng, sẵn sàng các biện pháp đáp ứng, phòng chống dịch.

Bộ Y tế khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phối hợp với WHO, các quốc gia trên thế giới để kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả./.