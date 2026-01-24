U23 Việt Nam quật ngã hàng loạt "siêu cường", gây tiếng vang lớn sau giải châu Á 2026

Đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 vòng chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam đã lập dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên đánh bại đội bóng xứ sở kim chi sau 35 năm.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc 7-6 trong loạt sút luân lưu tại trận tranh hạng 3 vòng chung kết U23 châu Á 2026. Loạt đá diễn ra với 12 cú sút liên tiếp thành công, trước khi thủ môn Cao Văn Bình cản phá cú đá thứ 13 của Hàn Quốc, và Thanh Nhàn kết thúc thành công cú đá thứ 7 cho U23 Việt Nam.

Một trận cầu đầy cảm xúc và bản lĩnh của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã lên tiếng đúng lúc. Giờ đây, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có quyền tin vào tương lai tươi sáng với lứa cầu thủ trẻ đang ngày một trưởng thành sau một giải đấu quá đáng nhớ./.