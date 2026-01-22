Người dân Huế kỳ vọng vào những quyết sách mới của Đảng

Người dân Cố đô Huế bày tỏ niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn lao vào Đại hội XIV của Đảng, với những quyết sách để phát triển đất nước và tiếp tục hoàn thiện các thể chế.

Những ngày này, trên các tuyến đường trung tâm của thành phố Huế như: Lê Lợi, Hùng Vương, Hà Nội, Lê Duẩn… sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cùng hàng loạt băng rôn, ápphích, khẩu hiệu tuyên truyền ngập tràn khắp nơi. Không khí đoàn kết, phấn khởi lan tỏa từ đường phố đến từng nếp nhà.

Người dân Cố đô bày tỏ niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn lao vào Đại hội XIV của Đảng.

Ông Lê Viết Hoàn, Chánh văn phòng Đảng ủy phường An Cựu bày tỏ mong muốn Đại hội Đảng lần này sẽ ban hành nhiều quyết sách để phát triển đất nước và tiếp tục hoàn thiện các thể chế và cơ chế vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Đặc biệt đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đến năm 2045 trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa và phát triển đất nước văn minh phồn vinh hạnh phúc, tập trung nâng cao đời sống của người dân./.

