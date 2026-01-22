Đại hội XIV của Đảng: Tây Ninh sẽ bứt phá, là trung tâm kết nối các vùng chiến lược

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các địa phương đang khẩn trương rà soát, hoạch định những định hướng phát triển mang tính chiến lược cho giai đoạn mới.

Với vị trí địa kinh tế-chính trị đặc biệt quan trọng, sau hợp nhất, tỉnh Tây Ninh đứng trước thời cơ lớn để bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vai trò là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và hành lang kinh tế xuyên biên giới với Campuchia.

Nhân dịp này, phóng viên báo chí đã có cuộc trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết xoay quanh các định hướng chiến lược và giải pháp trọng tâm nhằm tạo đột phá phát triển, đưa Tây Ninh vững bước tiến vào “Kỷ nguyên vươn mình."

- Thưa Bí thư Tỉnh ủy, trong bối cảnh đất nước đang bước vào "Kỷ nguyên vươn mình," tỉnh Tây Ninh đặt ra mục tiêu như thế nào để phát triển nhanh và bền vững?

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết: Đối với Tây Ninh, chúng tôi không nhìn nhận “Kỷ nguyên vươn mình” như một khẩu hiệu, mà là một mệnh lệnh chiến lược của thời đại. Sau hợp nhất, Tây Ninh có diện tích hơn 8.500 km2, dân số khoảng 3,25 triệu người; nằm trên hành lang kinh tế Đông-Tây, tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối Đồng bằng sông Cửu Long và sở hữu gần 369km đường biên giới với Campuchia với 4 cửa khẩu quốc tế và 1 cảng quốc tế. Với vị trí địa chiến lược đó, Tây Ninh xác định rõ các mục tiêu phát triển giai đoạn 2025-2030.

Đó là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Tây Ninh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững; là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời là đầu mối giao thương chiến lược với Campuchia; đẩy mạnh hội nhập, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện, gắn với kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng xã hội văn minh, môi trường sống an toàn; chính quyền kiến tạo; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc; nhân dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết và Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng, dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

- Để thực hiện được mục tiêu nói trên, tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông?

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết: Tỉnh đã, đang và sẽ tiếp tục tập trung vào 3 khâu đột phá và 4 nhiệm vụ trọng tâm như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã đề ra, trong đó có một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Thứ nhất là xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu phấn đấu tăng quy mô nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế của tỉnh. Đồng thời, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới, chất lượng cao, trọng tâm là kinh tế dữ liệu, kinh tế số để làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; tiếp tục phát huy các nguồn lực truyền thống mà tỉnh đã làm rất tốt thời gian qua. Trong đó, vẫn phải phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; từng bước phát triển công nghiệp công nghệ cao và hiện đại.

Thứ hai là tiếp tục huy động, tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đa phương thức, bảo đảm thuận lợi, thông suốt, kết nối mạnh mẽ, chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh, với vùng và với Campuchia. Trong đó, tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện 6 công trình giao thông trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã đề ra. Đó là đường kết nối Long An-Tây Ninh; đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài-Xuyên Á; Đường tỉnh 827E kết nối Thành phố Hồ Chí Minh-Tây Ninh-Đồng Tháp; đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đi qua địa bàn tỉnh; đường động lực Bến Lức-Đức Hòa; đường Tân An-Bình Hiệp và 3 trục động lực phát triển: Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, Gò Dầu-Xa Mát (giai đoạn 1); đường động lực Bình Chánh-Vành đai 4-Cửa khẩu Mỹ Quý Tây; trục động lực hệ thống sông Vàm Cỏ.

Chúng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Khi hoàn thành các công trình này, hệ thống giao thông của tỉnh sẽ rất thuận lợi, bảo đảm thu hút đầu tư, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Thứ ba là thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động và ứng dụng khoa học, công nghệ; khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ sở dữ liệu làm nguồn tài nguyên để đẩy mạnh chuyển đổi số. Trong năm 2026, đưa vào hoạt động Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh và hình thành khu công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số. Triển khai các chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, mô hình kinh doanh và xây dựng hệ sinh thái số đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư là tiếp tục quan tâm đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực khoa học, công nghệ để đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện, tình hình mới; khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy, năng lực quản trị, phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu phát triển của tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh; trong đó, đặc biệt chú trọng vai trò người đứng đầu.

Không ngừng tạo lập môi trường đầu tư ngày càng tốt và hấp dẫn hơn; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí; kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn để thu hút mạnh mẽ mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển. Tập trung triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đầu tư phát triển.

Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

- Thưa ông, vậy đâu là nền tảng và là động lực để tỉnh có thể hiện thực hóa mục tiêu nói trên?

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết: Có thể nói rằng, chúng tôi đã làm tương đối tốt trong thời gian qua, đặc biệt trong năm 2025, nhờ đó tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,52%, đứng thứ 8 cả nước. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục phấn đấu đạt 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung thực hiện thật tốt những công việc này trong thời gian tới với quyết tâm cao nhất, cách làm sáng tạo, năng động nhất, có sản phẩm cụ thể, có thể đo đếm được.

Tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với niềm tin vào sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ mở ra bước ngoặt lịch sử quan trọng cho đất nước; Phát huy truyền thống “Trung dũng, kiên cường”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh nguyện chung sức, đồng lòng, tự lực, tự cường, quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, phát triển tỉnh ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, vững tin đồng hành cùng cả nước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!./.

