Đại hội XIV của Đảng: Niềm tin của nông dân Tây Ninh vào vận hội mới của dân tộc

Trong không khí cả nước đang hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - một sự kiện chính trị trọng đại, dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước, chúng tôi đã có dịp lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng đầy tâm huyết từ những người nông dân “chân lấm tay bùn.”

Từ những vùng quê ở Tây Ninh, người dân đang gửi gắm kỳ vọng vào một “kỷ nguyên mới” theo cách rất đời thường, đó là những mong ước thiết thực về cơm áo, gạo tiền và sự ổn định của làng xóm.

Bước chuyển mình mạnh mẽ

Trải qua gần 40 năm đổi mới, diện mạo nông thôn Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Đối với những người đã đi qua hai thời kỳ kháng chiến và hòa bình như ông Nguyễn Thành Chinh (Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tân Hội), niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng là điều không bao giờ lay chuyển.

Ông Chinh chia sẻ, bản thân ông luôn theo dõi sát sao quá trình chuyển mình của đất nước từ sau Đại hội VI năm 1986 đến nay. Với ông, Đại hội XIV không chỉ là một kỳ đại hội chuyển giao nhiệm kỳ, mà là thời điểm đất nước đang "chuyển mình sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của dân tộc."

Ông mong muốn Đại hội lần này sẽ chọn ra được những đồng chí lãnh đạo tiêu biểu, xuất sắc, có tầm nhìn chiến lược để đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu vào năm 2045. Đó không chỉ là khát vọng của riêng ông mà là biểu tượng cho niềm tin sắt son của giai cấp nông dân vào vận mệnh của đất nước.

Tại xã An Ninh, ông Huỳnh Văn Trặc bày tỏ kỳ vọng vào việc xây dựng và phát triển các mô hình hợp tác xã nông nghiệp. Theo ông, đây là chìa khóa để người dân được thụ hưởng trực tiếp các thành quả kinh tế và hỗ trợ nhau trong sản xuất.

Ông Trặc mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Nhà nước sẽ có những cơ chế tiếp nhận và phân bổ đồng vốn ưu đãi đến tận tay nông dân, giúp họ có điểm tựa để phát triển kinh tế một cách bền vững.

Ông Võ Văn Đông (ngụ ấp Bình Hòa, xã Phước Chỉ) lại gửi gắm tâm tư mong muốn các cơ quan quản lý, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ có những chính sách bình ổn giá hiệu quả.

Thực tế hiện nay, nghịch lý "giá vật tư tăng cao trong khi giá lúa không ổn định" (bao gồm phân bón, thuốc trừ sâu) đang trực tiếp bào mòn lợi nhuận của người lao động. Mong muốn của người dân rất giản dị nhưng đầy khát khao: “Làm ăn kinh tế nông nghiệp được phát triển, cuộc sống được êm ấm.”

Những lời gửi gắm đầy tin tưởng

Một góc nhìn rất mới và nhân văn đến từ ông Nguyễn Thành Chinh, xã Tân Hội khi đề cập đến chính sách cho người cao tuổi - một lực lượng chiếm khoảng 17% dân số hiện nay.

Ông ghi nhận và đánh giá cao việc Đảng và Nhà nước đã hạ độ tuổi hưởng hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 tuổi và mở rộng đối tượng từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo/cận nghèo.

Tuy nhiên, ông Chinh cũng mạnh dạn đề xuất cần quan tâm hơn nữa đến y tế lão khoa. Theo ông, trong khi các bệnh viện đều có khoa nhi, khoa sản, đa khoa, thì lĩnh vực lão khoa vẫn chưa thực sự được chú trọng.

Ông Chinh mong muốn Nhà nước triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi để họ có thể "Sống vui, sống khỏe với con cháu."

Trước thềm Đại hội, một trong những nội dung quan trọng nhất mà người nông dân quan tâm chính là công tác cán bộ. Mọi chính sách chỉ thực sự đi vào cuộc sống nếu có những người lãnh đạo đủ tâm và đủ tầm.

Ông Võ Văn Đông (ngụ ấp Bình Hòa, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh) gửi gắm tâm tư, nguyện vọng và niềm tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ông Võ Văn Đông nhấn mạnh, nguyện vọng lớn nhất là bầu ra được những người lãnh đạo "có đức, có tài." Theo ông, một người lãnh đạo vững mạnh về cả tư duy kinh tế và quản lý an ninh sẽ giúp người dân ổn định cuộc sống, từ đó Nhà nước mới phát triển vững mạnh.

Niềm tin về một “luồng gió mới” trong công tác quản lý, chỉ đạo của Đảng trong nhiệm kỳ mới đang lan tỏa mạnh mẽ từ các cấp cơ sở lên Trung ương.

Có thể thấy, những kỳ vọng của nông dân đối với Đại hội Đảng lần thứ XIV rất đa dạng nhưng tập trung ở 3 trụ cột chính: Kinh tế bền vững - Hạ tầng đồng bộ - An sinh xã hội chu đáo. Họ không mong những điều xa vời mà mong muốn những nghị quyết của Đảng sẽ hóa thành nguồn vốn hỗ trợ, thành giá lúa ổn định, thành những con đường trải nhựa và chăm sóc sức khỏe cho người già...

Những tiếng nói từ xã An Ninh, Phước Chỉ hay Tân Hội (Tây Ninh) chính là hơi thở từ thực tế cuộc sống. Đó là những lời gửi gắm đầy tin tưởng nhưng cũng đầy trách nhiệm của những người đang trực tiếp đóng góp vào an ninh lương thực quốc gia.

Với sự đồng lòng giữa ý Đảng và lòng dân, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng rằng Đại hội XIV sẽ mở ra một chương mới, đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển rạng rỡ hơn./.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

Đại hội XIV của Đảng: Người dân Lào Cai gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội Cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Lào Cai bày tỏ niềm tin sâu sắc, kỳ vọng những quyết sách mang tính đột phá, chiến lược của Đại hội XIV sẽ tạo động lực đưa đất nước phát triển bền vững.