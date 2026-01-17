Đại hội XIV: Đồng bào nơi phên giậu Tổ quốc một lòng tin theo Đảng

Đồng bào vùng biên giới thành phố Đà Nẵng đang hướng về Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin son sắt, tự hào và đặt trọn hy vọng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Đời sống của đồng bào các dân tộc anh em đang không ngừng thay đổi, ngày càng ấm no, phát triển.

Những điểm sáng nơi biên giới

Sáu xã biên giới của thành phố Đà Nẵng gồm: Tây Giang, A Vương, Hùng Sơn, La êê, La Dêê và Đăc Pring là vùng đất phên giậu quốc gia, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc Cơ Tu, Xơ Đăng, Gié-Triêng, Cor và nhiều dân tộc anh em khác.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, chia sẻ thực hiện phương châm “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở và cùng làm) với đồng bào, nhiều năm qua đơn vị đã phân công hơn 200 lượt cán bộ, đảng viên và chiến sỹ biên phòng trực tiếp theo dõi, giúp đỡ cho hàng trăm hộ đồng bào và khu dân cư ở vùng biên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Không chỉ “3 cùng," các cán bộ, chiến sỹ đã đưa ra nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp giúp đồng bào phát triển kinh tế, góp phần đáng kể trong việc đẩy lùi các tập tục lạc hậu, giúp đồng bào giảm nghèo bền vững. Cán bộ, chiến sỹ các đồn biên phòng khu vực biên giới Đà Nẵng được đồng bào tin yêu, là chỗ dựa vững chắc để góp phần thực hiện thắng lợi phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới."

Anh Arất Búp là một điển hình trong thực hiện xóa đói giảm nghèo ở thôn Ahu, xã biên giới Tây Giang. Anh chia sẻ nhờ được giúp đỡ về vốn, kỹ thuật trồng và chăm sóc, ngày càng có nhiều gia đình đồng bào trong thôn trồng được từ 1-2 ha cây dược liệu chất lượng, đem lại nguồn thu nhập chính và bền vững. Mỗi năm gia đình anh và hàng chục hộ khác trong thôn có thu nhập từ 80-120 triệu đồng từ dược liệu.

Năm 2025, Đà Nẵng đã khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở cho con em đồng bào xã biên giới Tây Giang tại thôn Ahu. Trường quy mô 30 lớp học với hơn 1.000 học sinh ở cả 2 khối lớp. Trường sẽ được đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027.

Nhiều gia đình đồng bào dân tộc Cơ Tu xã Tây Giang treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Ngoài phòng học, trường còn có đầy đủ nhà bếp, nhà ăn, ký túc xá cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên, nhà đa năng, sân thể thao và nhà văn hóa. Đây là công trình giáo dục quy mô lớn, nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh vùng biên giới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho con em đồng bào xã Tây Giang và đồng bào các dân tộc anh em ở vùng biên cương của Tổ quốc. Đây là niềm vui lớn với đồng bào nơi đây. Anh Arất Búp vui mừng chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tây Giang Arất Blúi thông tin xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Atiêng, Dang, Anông, và Lăng của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Trong 5 năm qua, các chương trình mục tiêu quốc gia đã đầu tư cho Tây Giang hơn 445 tỷ đồng, mang lại diện mạo mới, chuyển tiến tích cực, rõ nét trong đời sống của đồng bào vùng biên, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 10%/năm.

Đến cuối năm 2025, thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 36 triệu đồng/năm. Đây thực sự là một kỳ tích ở vùng phên giậu quốc gia.

Hướng về Đảng với niềm tin và khát vọng

Những ngày này, trên tất cả các trục đường chính, nhà sinh hoạt cộng đồng của xã biên giới Tây Giang, panô, khẩu hiệu được in khổ lớn nhằm chào mừng Đại hội XIV.

Đồng bào thể hiện niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới của địa phương, góp sức cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Thôn Ahu, xã Tây Giang ngày nay đã thay đổi toàn diện. Từ nhiều nguồn lực, nhất là chương trình xóa nhà ở tạm, đến nay gia đình nào trong thôn cũng có nhà ở chắc chắn, sử dụng điện lưới quốc gia, đường bê tông chạy dài khắp thôn, tình trạng du canh du cư, đốt rừng làm rẫy không còn. Mới đây, Nhà nước còn đầu tư xây dựng trường học lớn để trẻ em có môi trường học tập tốt hơn.

“Đồng bào biết ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm. Chào đón Đại hội Đảng, nhà nào trong thôn cũng treo cờ, treo ảnh Bác Hồ và theo dõi thông tin chuẩn bị cho Đại hội qua các phương tiện thông tin đại chúng," anh Brất Hiên vui mừng trò chuyện với phóng viên TTXVN khi đang treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ ở nơi trang trọng nhất trong ngôi nhà của mình.

Ông Arất Blúi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tây Giang thông tin, điện quốc gia đã cơ bản được kéo về tất cả các thôn trong xã, cách thức sản xuất, trong phát triển kinh tế vườn rừng, chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã được đồng bào ở vùng biên giới xã Tây Giang tích cực đón nhận.

Nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như trồng cây ăn quả, trồng dược liệu, chăn nuôi lợn bản địa, chăn nuôi bò lai đã phát triển rộng khắp. Đặc biệt là các mô hình phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái phát triển mạnh mẽ, đem lại nguồn thu nhập khá cao cho người dân.

Đại hội Đảng bộ xã Tây Giang lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều dưới 12%, trên 90% dân số sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, tỷ lệ che phủ rừng trên 74%, xây dựng Tây Giang vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

Địa phương đầu tư hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp Aró gắn với phát triển dược liệu, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương đang được Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc anh em ở xã biên giới Tây Giang nỗ lực thực hiện.

Bà con nơi đây bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, gắn với phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng và giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhiều đường phố ở xã miền núi Bến Giằng với sắc đỏ cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Nhân dân các xã vùng biên giới, trong đó có xã Tây Giang, đã được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng các trường học có quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của con em đồng bào.

Hy vọng rằng tại Đại hội lần này, Đảng và Nhà nước ta sẽ tiếp tục có nhiều chính sách ưu đãi về an sinh xã hội, y tế, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là tạo điều kiện để ngày càng nhiều con em đồng bào được theo học tại các trường đại học, cao đẳng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển hơn, già làng Bríu Pố - người đặc biệt có uy tín ở xã Tây Giang nêu ý kiến./.

Đại hội Đảng XIV: Định hướng phát triển cho Việt Nam trong thập niên tới Tầm quan trọng của Đại hội trước hết nằm ở chỗ không chỉ khẳng định đường lối hiện nay, mà còn lựa chọn định hướng phát triển có ảnh hưởng tới Việt Nam trong toàn bộ thập niên tới.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.