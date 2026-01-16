Tổng Bí thư và Thủ tướng dự lễ khởi công Nhà máy chế tạo Chip bán dẫn đầu tiên

Lễ khởi công Nhà máy chế tạo Chip bán dẫn đánh dấu lần đầu VN hình thành năng lực chế tạo chip bán dẫn trong nước, tạo nền tảng cho mục tiêu làm chủ công nghệ lõi, phát triển hệ sinh thái bán dẫn.

Sáng 16/1, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng dự Lễ khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam.

Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam hình thành năng lực chế tạo chip bán dẫn trong nước, tạo nền tảng cho mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ lõi và phát triển hệ sinh thái bán dẫn.

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế tạo chip do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) triển khai theo nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao, trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ. Nhà máy được xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), trên diện tích 27ha, với định hướng trở thành hạ tầng quốc gia phục vụ nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và sản xuất chip bán dẫn.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy có thể đáp ứng cho các ngành công nghiệp quốc gia như hàng không vũ trụ, viễn thông, Internet vạn vật (IoT), sản xuất ôtô, thiết bị y tế, tự động hóa./.