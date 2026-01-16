Phát lệnh khởi công Nhà máy chế tạo Chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 16/1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng dự Lễ khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam - Công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam hình thành năng lực chế tạo chip bán dẫn trong nước, tạo nền tảng cho mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ lõi và phát triển hệ sinh thái bán dẫn.

Dự lễ khởi công có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Cùng dự sự kiện còn có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo tỉnh, thành phố, tổ chức, doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế. Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức khởi công Nhà máy chế tạo chíp bán dẫn đầu tiên của Việt Nam.

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế tạo chip do Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) triển khai theo nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao, trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ. Nhà máy được xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), trên diện tích 27 ha, với định hướng trở thành hạ tầng quốc gia phục vụ nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và sản xuất chip bán dẫn. Khi đi vào hoạt động, nhà máy có thể đáp ứng cho các ngành công nghiệp quốc gia như: hàng không vũ trụ, viễn thông, Internet vạn vật (IoT), sản xuất ô tô, thiết bị y tế, tự động hóa...

Một sản phẩm chip bán dẫn hoàn chỉnh phải trải qua sáu công đoạn chính gồm: định nghĩa sản phẩm, thiết kế hệ thống, thiết kế chi tiết, chế tạo chip, đóng gói - đo kiểm và tích hợp - thử nghiệm. Thời gian qua, Việt Nam đã từng bước tham gia vào năm công đoạn; riêng công đoạn chế tạo chip - khâu phức tạp và then chốt nhất – hiện chưa thể thực hiện trong nước. Việc xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn sẽ giúp hoàn thiện và khép kín toàn bộ quy trình sản xuất chip bán dẫn ngay tại Việt Nam.

Chế tạo chip bán dẫn là một quy trình công nghệ tinh vi và đòi hỏi kỷ luật cao nhất hiện nay. Từ một tấm wafer silic có độ tinh khiết gần như tuyệt đối, chip được hình thành thông qua 1.000 bước công nghệ liên tiếp, kéo dài trong 3 tháng. Chỉ một sai lệch nhỏ ở bất kỳ công đoạn nào cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ dây chuyền, đòi hỏi năng lực tổ chức, quản trị và làm chủ công nghệ ở trình độ rất cao.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, Trung tướng Tào Đức Thắng khẳng định, ngay sau lễ khởi công, Tập đoàn sẽ bắt tay ngay vào triển khai dự án với mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2027 hoàn thành đầu tư xây dựng, nhận chuyển giao công nghệ và bắt đầu sản xuất thử nghiệm. Giai đoạn từ năm 2028 đến 2030 sẽ hoàn thiện, tối ưu quy trình, nâng cao hiệu suất dây chuyền theo các tiêu chuẩn của ngành, từ đó làm cơ sở để nghiên cứu công nghệ chế tạo chip ở tiến trình hiện đại hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, việc xây dựng Nhà máy chip bán dẫn không chỉ là một dự án đầu tư, mà là một dấu mốc chiến lược, thể hiện quyết tâm của Việt Nam tham gia sâu, tham gia thực chất vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, để đạt được các mục tiêu của Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050.

Theo Thủ tướng, thế giới ngày nay, những con chip tuy nhỏ bé, nhưng lại giữ vai trò quyết định các năng lực then chốt, mang tầm chiến lược đối với mỗi quốc gia trên nhiều phương diện như: năng lực kinh tế, năng lực công nghiệp, năng lực quốc phòng-an ninh và vị thế quốc gia... Nhiều lĩnh vực của đời sống, từ chiếc nồi cơm điện, tủ lạnh, ti vi, điện thoại thông minh, xe điện, đến các hệ thống trí tuệ nhân tạo phức tạp đều gắn chặt chẽ với công nghiệp bán dẫn.

Hiện nay, quy mô của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đạt 2,3 nghìn tỷ USD và ngành công nghiệp bán dẫn không chỉ thuần túy là một ngành kinh tế, mà đã trở thành vấn đề địa chính trị, an ninh quốc gia, đồng thời là biểu tượng sức mạnh công nghệ của mỗi đất nước. Bất kỳ quốc gia nào nếu thiếu đi năng lực về công nghiệp chip bán dẫn sẽ bị hạn chế năng lực tự chủ chiến lược, phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh, quốc phòng. Việt Nam không đứng ngoài cuộc, từng bước làm chủ công nghệ lõi, chủ động tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, trên cơ sở hợp tác bình đẳng, cùng có lợi.

Thủ tướng cho biết, Đảng, Nhà nước luôn xác định công nghiệp bán dẫn là một đột phá quan trọng và đã đề ra nhiều chủ trương, định hướng và chính sách nhất quán, xuyên suốt, có chiều sâu và có lộ trình rõ ràng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã chỉ rõ: “Việc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) như một mũi nhọn đột phá, cùng với các chính sách ưu đãi thuế cho sản xuất chip, bán dẫn và hỗ trợ nghiên cứu phát triển,” “AI trở thành động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo. AI phục vụ con người, vì con người, giúp con người trí tuệ hơn, sáng tạo hơn, nhân ái hơn.”

Theo đề xuất của Chính phủ, vừa qua, Quốc hội đã ban hành hệ thống 12 luật nhằm thúc đẩy, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số... tạo hành lang pháp lý quan trọng để thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 tầm nhìn 2050 với các chương trình, danh mục công nghệ chiến lược; ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Sau nhiều năm nỗ lực triển khai, ngành công nghiệp chíp bán dẫn Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Việt Nam đã hình thành các doanh nghiệp có năng lực tự chủ thiết kế một số loại chip, với gần 60 doanh nghiệp, trong đó 13 doanh nghiệp trong nước...; trở thành trung tâm về đóng gói, kiểm thử chip đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu chip sang Hoa Kỳ; phát triển, hình thành đội ngũ nhân lực nòng cốt, với gần 6.000 kỹ sư bán dẫn...

Việt Nam đã từng bước phát triển hạ tầng và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm; nhiều tập đoàn công nghệ lớn của thế giới đầu tư, hợp tác tại Việt Nam, từng bước đưa Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu như: Intel, NVIDIA, Samsung, Qualcomm, Marvell, Amkor... và mới đây nhất là Tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới ASML.

“Vị thế quốc tế được nhận diện rõ hơn, Việt Nam là điểm đến “nổi lên” trong tái cấu trúc và mở rộng chuỗi cung ứng chip,” Thủ tướng khẳng định. Việc khởi công Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao hôm nay, chúng ta có thể khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể từng bước làm chủ được công nghệ cao, hoàn thiện một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn là chế tạo chip; đánh dấu bước chuyển mình từ tham gia sang làm chủ, từ lắp ráp sang sáng tạo, góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Nhấn mạnh 5 ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng Nhà máy chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam; để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tập đoàn Viettel hoàn thiện các thủ tục dự án đúng quy định pháp luật; kịp thời đề xuất, báo cáo, phối hợp với bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả.

Bộ Khoa học Công nghệ thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ gắn với phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn; hỗ trợ kết nối các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế, nhất là chuyên gia Việt Nam làm việc tại nước ngoài.

Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn, hướng dẫn triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng pháp luật. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương bàn giao mặt bằng cho Dự án; bảo đảm các điều kiện hạ tầng cần thiết về điện, nước, giao thông... phục vụ xây dựng, vận hành Nhà máy.

Các bộ, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Viettel triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định pháp luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng cho rằng thời gian tới, nhiệm vụ phát triển công nghiệp bán dẫn có ý nghĩa chiến lược quan trọng nhưng rất khó khăn, thách thức, đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể, tư duy chiến lược và hành động đồng bộ; cần sự kết hợp hài hòa giữa vai trò kiến tạo của Nhà nước, năng lực tổ chức thực hiện của doanh nghiệp, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, nhà khoa học và hợp tác quốc tế sâu rộng, thực chất.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và đào tạo, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050 và Chương trình Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Trong đó, các bên liên quan tập trung hình thành lực lượng doanh nghiệp bán dẫn đủ mạnh, tạo nền tảng hoàn thiện chuỗi giá trị bán dẫn trong nước và kết nối hiệu quả với khu vực FDI, chuỗi cung ứng toàn cầu, với mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu ít nhất 100 doanh nghiệp thiết kế chip, 1 nhà máy chế tạo chip, khoảng 10 nhà máy lắp ráp, đóng gói, kiểm thử...

Cả nước phát triển nguồn nhân lực bán dẫn cả về số lượng và chất lượng, bảo đảm đủ nhân lực cho tất cả các khâu từ thiết kế, chế tạo đến đóng gói, kiểm thử và nghiên cứu phát triển, với mục tiêu đến năm 2030, đào tạo trên 50 nghìn kỹ sư, cử nhân; chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn 2030-2050. Các bên liên quan, phát triển công nghiệp bán dẫn gắn với công nghiệp điện tử để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu để đến năm 2030, phấn đấu doanh thu công nghiệp bán dẫn đạt trên 25 tỷ USD/năm, giá trị gia tăng tại Việt Nam đạt 10-15%; doanh thu công nghiệp điện tử vượt 225 tỷ USD/năm; quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu sản xuất chip.

Thủ tướng yêu cầu từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn; trọng tâm là đến năm 2030 tập trung làm chủ công nghệ cốt lõi; đến năm 2045 hướng tới hình thành hệ sinh thái bán dẫn làm chủ, có khả năng dẫn đầu ở một số công đoạn, phân khúc.

Đối với Tập đoàn Viettel, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, đi đầu trong thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn, hoàn thành việc xây dựng và đưa vào hoạt động Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đúng tiến độ và đáp ứng 3 nhiệm vụ. Đó là: làm chủ công nghệ chế tạo chip để phục vụ nghiên cứu, thiết kế và sản xuất các sản phẩm công nghệ cao; hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thiết kế, khởi nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu có khả năng chế tạo mẫu nhanh, thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ; hình thành và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái bán dẫn, nhất là lĩnh vực thiết kế chip; trở thành trung tâm thực hành, đào tạo nhân lực sản xuất chip bán dẫn, góp phần hoàn thành mục tiêu có 50 nghìn kỹ sư bán dẫn vào năm 2030.

Với tinh thần tự chủ chiến lược, tự tin-tự lực-tự cường và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Thủ tướng tin tưởng, Nhà máy chế tạo chíp bán dẫn công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghiệp chip bán dẫn quốc gia, khẳng định bước tiến vượt bậc về làm chủ công nghệ lõi, nâng cao tiềm lực quốc gia, tạo nền tảng vững chắc cho kỷ nguyên mới của đất nước.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ban, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước quán triệt và hành động mạnh mẽ với tinh thần “Chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình; khoa học và công nghệ không còn là một lựa chọn, mà là con đường duy nhất để đột phá về năng suất lao động, thay đổi chất lượng tăng trưởng và bảo vệ độc lập, tự chủ dân tộc trong tình hình mới” như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Ban chỉ đạo Trung ương về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, ngày 30/12/2025./.

