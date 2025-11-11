Đà Nẵng đầu tư hơn 200 tỷ đồng phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và AI

Ngày 11/11, thành phố Đà Nẵng đã thống nhất thông qua chủ trương dự án đầu tư hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) với tổng mức đầu tư dự kiến của dự án hơn 200 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trong bối cảnh toàn cầu bước vào kỷ nguyên AI và bán dẫn, năng lực tính toán đang trở thành yếu tố quyết định vị thế cạnh tranh của các quốc gia và thành phố.

Đà Nẵng với tầm nhìn trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao khu vực miền Trung, đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách quan trọng về phát triển nhân lực, hạ tầng và doanh nghiệp trong lĩnh vực AI và bán dẫn. Để hiện thực hóa các nghị quyết này, cần có một hạ tầng nền tảng đủ mạnh, đó chính là hệ thống tính toán hiệu năng cao (HPC).

Việc đầu tư HPC không chỉ là một hạng mục kỹ thuật mà còn mang tính chất quyết định chiến lược để Đà Nẵng tạo nền tảng bứt phá trong lĩnh vực bán dẫn và AI. HPC giúp thành phố làm chủ công nghệ, nuôi dưỡng startup, thu hút đầu tư, đồng thời giải quyết các bài toán kinh tế-xã hội.

Dự án còn góp phần hỗ trợ thu hút đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp vi mạch, bán dẫn cũng như AI tại Công viên phần mềm số 2; đồng thời kết nối các trường đại học trên địa bàn thành phố để hỗ trợ việc nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch cũng như AI.

Dự án triển khai sẽ được lắp đặt tại khu vực Trung tâm dữ liệu (Data Center) tầng 2 của tòa nhà ICT thuộc Công viên phần mềm số 2, phường Hải Châu. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025-2028./.

