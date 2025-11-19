Nền tảng game Roblox siết chặt xác minh độ tuổi người dùng

Ngày 18/11, nền tảng game Roblox thông báo tăng cường hệ thống xác minh độ tuổi đối với người dùng muốn nhắn tin riêng và triển khai cơ chế trò chuyện theo nhóm tuổi, nhằm đảm bảo trẻ em, thiếu niên và người lớn chỉ có thể trao đổi với những người cùng độ tuổi.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Roblox đối mặt với nhiều chỉ trích và các vụ kiện liên quan đến an toàn trẻ em, trong khi ngày càng nhiều quốc gia áp dụng luật xác minh độ tuổi.

Theo Roblox, công cụ ước tính độ tuổi do hãng Persona cung cấp - được công bố từ tháng 7, yêu cầu người chơi tự quay video (selfie) để hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) xác định độ tuổi. Video sẽ bị xóa sau khi quy trình hoàn tất.

Người dùng không bắt buộc phải thực hiện bước này trừ khi muốn sử dụng chức năng nhắn tin riêng. Trẻ dưới 13 tuổi chỉ được trò chuyện ngoài game khi có sự cho phép của phụ huynh. Roblox cũng không mã hóa tin nhắn riêng để có thể giám sát và kiểm duyệt nội dung.

Một số chuyên gia bày tỏ lo ngại về độ chính xác của công nghệ nhận diện tuổi qua khuôn mặt.

Tuy vậy, Giám đốc an toàn của Roblox Matt Kaufman cho biết hệ thống có thể ước tính khá chính xác, với sai số chỉ khoảng 1-2 năm, với nhóm người từ 5-25 tuổi. Nếu người dùng không đồng ý với kết quả, họ có thể xác minh bằng giấy tờ tùy thân hoặc thông qua sự đồng thuận của phụ huynh.

Sau khi kiểm tra độ tuổi, người chơi sẽ được xếp vào các nhóm: dưới 9 tuổi; 9-12 tuổi; 13-15 tuổi; 16-17 tuổi; 18-20 tuổi; và trên 21 tuổi. Người dùng chỉ có thể nhắn tin với nhóm tuổi tương ứng hoặc gần nhất, tùy loại hình trò chuyện.

Roblox cho biết hệ thống xác minh độ tuổi sẽ bắt đầu được áp dụng tại Australia, New Zealand và Hà Lan vào đầu tháng 12, trước khi triển khai toàn cầu vào đầu năm sau.

Xu hướng xác minh độ tuổi đang gia tăng trong ngành công nghệ khi các doanh nghiệp tìm cách đáp ứng quy định và giảm áp lực dư luận.

Google gần đây thử nghiệm hệ thống AI phân loại người trưởng thành và trẻ vị thành niên trên YouTube bằng cách phân tích lịch sử xem video, trong khi Instagram cũng đang thử nghiệm công nghệ phát hiện người dùng khai gian tuổi./.

Nền tảng trò chơi Roblox gặp rắc rối vì vi phạm giá trị đạo đức Roblox - nền tảng cho phép người chơi tự xây dựng trò chơi của riêng mình, bị cáo buộc chứa “nội dung tình dục, hành vi tống tiền, ngôn ngữ tục tĩu và nhiều rủi ro an ninh-xã hội."