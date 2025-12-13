Ngắm loạt đồ âm thanh tiền tỷ tại Triển lãm thiết bị nghe nhìn lớn nhất trong năm

Triển lãm AVShow lần thứ 25 tổ chức tại Hà Nội quy tụ loạt thiết bị âm thanh chất lượng cao từ nhiều thương hiệu lớn trên khắp thế giới. Đây cũng là Triển lãm về thiết bị nghe nhìn lớn nhất trong năm.