Ngắm loạt đồ âm thanh tiền tỷ tại Triển lãm thiết bị nghe nhìn lớn nhất trong năm

Hàng loạt hệ thống âm thanh hi-end và ultra hi-end, với giá trị từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi bộ, bắt đầu được trình diễn tại triển lãm AVShow tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội từ ngày 13/12. Nhiều trong số này thuộc nhóm thiết bị hiếm, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, nhắm tới cộng đồng người yêu âm thanh và những người chơi âm thanh cao cấp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bà Đỗ Như Quỳnh, đại diện đơn vị tổ chức cho biết, việc thu hút các sản phẩm cao cấp, độc đáo đến trình diễn tại sự kiện, nhằm tạo điểm nhấn cho lần thứ 25 của AVShow. Mỗi năm, sự kiện này thường được tổ chức hai lần, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hàng chục nghìn khách tham dự. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Điểm nhấn của AVShow năm nay nằm ở các hệ thống hi-end, nơi nhiều nhà phân phối mang tới những phối ghép tham chiếu với công nghệ và triết lý thiết kế đặc trưng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Black Dragon Audio giới thiệu hệ thống ultra hi-end đến từ Aries Cerat - thương hiệu được giới chuyên môn quốc tế đánh giá thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Người tham dự cũng lần đầu có thể trao đổi trực tiếp với Stavros Danos, chủ sở hữu kiêm thiết kế trưởng của thương hiệu này . (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ông Stavros Danos, chủ sở hữu và nhà thiết kế trưởng của Aries Cerat trực tiếp có mặt tại sự kiện để trình diễn, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng audiophile. Đây là một cơ hội cực kỳ hiếm gặp, bởi Stavros là một trong những nhân vật được kính trọng nhất ngành hi-end audio.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Triển lãm Thiết bị Nghe nhìn - AVSHOW lần thứ 25 chính thức diễn ra từ 13-15/12/2025. Sự kiện năm nay quy tụ các sản phẩm nghe nhìn từ bình dân đến cao cấp trong 28 phòng và khu trưng bày. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
LiOA Audio giới thiệu tại AV Show Hà Nội 2025 dòng Loa Diva Series hi-end made in Vietnam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ông Nguyễn Chí Linh chủ thương hiệu LiOA giới thiệu về dòng loa "made in Vietnam" với 30 năm phát triển. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Năm nay, Huy Lan Anh Audio mang đến sự kiện Kharma Enigma Veyron EV-2D - một trong những đôi loa huyền thoại và đẳng cấp nhất từng được chế tác. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bên cạnh đó, phòng demo còn là nơi tỏa sáng của siêu phẩm MBL 101 X-Treme MKII Radialstrahler System - kiệt tác Đức với Cấu trúc loa cầu Radialstrahler 360 độ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một bộ thiết bị nổi tiếng cao cấp khác là TIDAL for Bugatti MC1 - bộ giải mã nhạc số hiếm, được sản xuất với tiêu chuẩn tương đương các dòng siêu xe được Audio Hoàng Hải mang tới giới thiệu tại Triển lãm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bên cạnh phân khúc hi-end, AVShow lần thứ 25 mở rộng không gian cho các thiết bị nghe nhìn phục vụ đời sống hiện đại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhà phân phối PGI tạo khu trải nghiệm với nhiều phân khu theo nhu cầu sử dụng, từ loa di động, tai nghe, loa tiệc dành cho giới trẻ đến hệ thống nghe nhìn gia đình và các phối ghép cao cấp. Một số sản phẩm như loa cổ điển, hệ thống âm thanh all-in-one, hệ thống phòng giải trí thông minh, rạp chiếu phim tại gia, cũng sẽ được trình diễn tại các phòng trong sự kiện lần này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một phòng giải trí đa chức năng với âm thanh, máy chiếu giúp người xem được thoả mãn mọi giác quan. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều đơn vị cũng mang đến các giải pháp điều khiển phòng giải trí đa chức năng, giúp người dùng làm chủ mọi trải nghiệm nghe nhìn đỉnh cao ngay tại gia. Các giải pháp toàn diện gói gọn mọi thứ trong một chạm, từ quản lý nhiều không gian đến tích hợp sâu ứng dụng karaoke chuyên nghiệp, sẵn sàng cho khách tham quan trải nghiệm thực tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
AV Show năm nay cũng sẽ có 4 buổi workshop chuyên ngành dành cho cộng đồng đam mê âm thanh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngắm loạt đồ âm thanh tiền tỷ tại Triển lãm thiết bị nghe nhìn lớn nhất trong năm

Triển lãm AVShow lần thứ 25 tổ chức tại Hà Nội quy tụ loạt thiết bị âm thanh chất lượng cao từ nhiều thương hiệu lớn trên khắp thế giới. Đây cũng là Triển lãm về thiết bị nghe nhìn lớn nhất trong năm.

Minh Sơn
