350 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội thảo về Kinh tế dữ liệu

Sáng 13/12 tại Hưng Yên, dưới sự chủ trì của Bộ Công an, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia phối hợp với Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về Kinh tế dữ liệu.

Với chủ đề "Tư tưởng mới - Chính sách mới - Cơ hội mới," Hội thảo mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới đang bước vào Kỷ nguyên dữ liệu - kỷ nguyên mà dữ liệu trở thành nguồn lực chiến lược, định hình trực tiếp năng suất, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hội thảo có sự tham dự của 350 đại diện các bộ, ngành, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, trường đại học và viện nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia nhấn mạnh, Hội thảo này không chỉ nhằm trao đổi học thuật. Đây là diễn đàn đặt nền tảng cho hợp tác khu vực và hợp tác quốc tế về kinh tế dữ liệu nơi Việt Nam mong muốn kết nối sâu hơn với các trường đại học hàng đầu thế giới, các cơ quan hoạch định chính sách, các tổ chức nghiên cứu quốc tế, các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu và mạng lưới chuyên gia về dữ liệu và AI.

Đại diện Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện hôm nay sẽ mở ra ba hướng hợp tác dài hạn. Đầu tiên là hợp tác nghiên cứu về kinh tế dữ liệu và đo lường giá trị dữ liệu. Đặc biệt là các mô hình theo chuẩn OECD, EU, Anh, Australia, để xây dựng bộ chỉ số kinh tế dữ liệu của Việt Nam. Tiếp đến là hợp tác trong quản trị dữ liệu và an ninh dữ liệu bao gồm chuẩn dữ liệu, chia sẻ dữ liệu, quyền dữ liệu, bảo vệ chủ quyền dữ liệu quốc gia và cuối cùng là hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam và các trung tâm nghiên cứu quốc tế, nhằm xây dựng năng lực phân tích dữ liệu, kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

"Đây không chỉ là hợp tác giữa các viện, trường và chuyên gia. Đây là mong muốn xây dựng một Mạng lưới quốc tế về Kinh tế dữ liệu, lấy Việt Nam làm điểm kết nối khu vực Đông Nam Á," Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương nhấn mạnh.

Cũng theo đại diện Ban tổ chức, hội thảo quốc tế lần này được tổ chức mang ba tầng ý nghĩa: Tư tưởng mới giúp định hình cách tiếp cận mới về phát triển quốc gia; Chính sách mới đòi hỏi hình thành kiến trúc quản trị dữ liệu quốc gia thống nhất; Cơ hội mới sẽ kiến tạo động lực tăng trưởng mới và nâng vị thế quốc gia.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và các trường Đại học quốc tế tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hội thảo được thiết kế như một cuộc đối thoại chiến lược: làm thế nào để biến dữ liệu thành hạ tầng, hạ tầng thành năng lực, và năng lực thành sức mạnh quốc gia. Đây không chỉ là một sự kiện chuyên môn, mà là diễn đàn đặt nền móng cho tư duy phát triển mới của Việt Nam - tư duy đặt dữ liệu vào trung tâm của kiến trúc kinh tế tương lai, gắn liền với chủ quyền, năng suất và thịnh vượng quốc gia.

Sự kiện này khẳng định Việt Nam muốn bước vào Kỷ nguyên dữ liệu một cách chủ động, có chiến lược và có tầm nhìn. Hội thảo cũng góp phần hình thành các luận điểm khoa học và thực tiễn để khẳng định và phát huy vai trò của Bộ Công an trong quản trị dữ liệu quốc gia, dựa trên các năng lực đặc thù về hạ tầng dữ liệu gốc, an ninh dữ liệu và điều phối thống nhất.

Đây là bước đi quan trọng để Việt Nam phát triển kiến trúc quản trị dữ liệu quốc gia; Phát triển Kinh tế dữ liệu trở thành động lực tăng trưởng mới và tạo nền tảng để Việt Nam bứt phá trong thập kỷ tới./.

