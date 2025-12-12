ChatGPT bị kiện vì liên quan vụ con trai giết mẹ ở Mỹ

Ngày 11/12, gia đình của một cụ bà 83 tuổi ở Connecticut (Mỹ) đã đệ đơn kiện OpenAI và Microsoft, đòi bồi thường thiệt hại do cái chết của người thân với cáo buộc chatbot ChatGPT đã làm trầm trọng thêm chứng hoang tưởng của con trai bà và góp phần dẫn đến cái chết của bà.

Đây là vụ kiện mới nhất trong số các cáo buộc rằng ChatGPT góp phần dẫn đến các vụ tự sát và bạo lực của người dùng.

Theo đơn kiện được đệ trình lên Tòa án cấp cao California ở San Francisco, bà Suzanne Adams đã bị con trai 56 tuổi Stein-Erik Soelberg đánh đập rồi siết cổ đến chết vào ngày 3/8 tại nhà riêng ở Old Greenwich. Sau đó, Soelberg đã tự sát.

Đơn kiện cáo buộc rằng sau nhiều tháng trò chuyện với ChatGPT, chatbot này đã xác nhận và khuếch đại suy nghĩ ảo tưởng của Soelberg cho rằng mẹ anh ta là một mối đe dọa.

Trích dẫn các video được Soelberg đăng tải lên mạng xã hội, đơn kiện lập luận rằng “ChatGPT đã nhiệt tình chấp nhận mọi mầm mống suy nghĩ ảo tưởng của Stein-Erik,” củng cố niềm tin hoang tưởng của người này rằng anh ta đang bị theo dõi, máy in của bà Adams là một thiết bị giám sát và mẹ anh ta đã cố gắng đầu độc anh ta.

Đơn kiện nêu tên bị cáo gồm OpenAI, Microsoft, nhiều nhà đầu tư và 20 nhân viên. Đơn kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại không xác định và lệnh buộc OpenAI phải thực hiện các biện pháp bảo vệ người dùng.

Phản hồi về đơn kiện, OpenAI chia sẻ mất mát với gia đình và cho biết sẽ xem xét các hồ sơ để hiểu rõ chi tiết tình huống.

Hồi tháng Tám, cha mẹ của thiếu niên Adam Raine (16 tuổi) ở Nam California kiện OpenAI, cáo buộc ChatGPT tư vấn cho con trai họ về các phương pháp tự tử.

Trong loạt vụ kiện ở Mỹ được đệ trình vào tháng 11, ChatGPT bị cáo buộc thao túng người dùng khiến họ phụ thuộc và tự gây hại, trong đó có 4 người đã tử vong do tự tử./.

