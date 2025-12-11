TikTok tung hàng loạt video giúp nhận diện các tình huống lừa đảo phổ biến

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch "Chống lừa đảo trực tuyến 2025" do TikTok phối hợp cùng A05 - Bộ Công an và Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) triển khai, nền tảng này đã giới thiệu loạt video truyền thông nhằm giúp người dùng nhận diện rõ hơn các hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay.

Trong loạt video này, các creator Con Cò Đây (cô Hồng Thơ), Đặng Thu Hà và Huy NL tái hiện những tình huống lừa đảo trực tuyến quen thuộc mà người dùng dễ bắt gặp hằng ngày từ cuộc gọi trúng thưởng giá trị lớn, "người tình online" vẽ viễn cảnh đổi đời, đến lời mời tuyển dụng với mức lương phi thực tế. Các video đồng thời lồng ghép thông điệp cảnh giác số, khuyến khích người dùng kiểm chứng thông tin, phòng tránh rủi ro và góp phần bảo vệ cộng đồng.

Điểm chung của cả ba video này là đều đánh vào điểm yếu của nạn nhân - sự hào hứng nhất thời. Kẻ xấu luôn vẽ ra những lợi ích quá lớn (tiền bạc, tình yêu, địa vị) khiến nạn nhân bị cuốn theo cảm xúc mà quên mất bước quan trọng nhất là kiểm tra tính xác thực.

Chính sự gần gũi và diễn xuất tự nhiên của các creator đã giúp thông điệp cảnh giác lan tỏa mạnh mẽ, thu về hàng tỷ lượt view và hàng trăm ngàn lượt tương tác, chia sẻ trên khắp nền tảng.

Không chỉ dừng lại ở việc "vạch trần" những kịch bản lừa đảo tinh vi khiến người xem giật mình, những nhà sáng tạo nội dung còn khéo léo lồng ghép các kỹ năng tránh lừa đảo để cộng đồng mạng tự trang bị lá chắn cho bản thân.

Đó chính là công thức 3P (Pause - Prevent - Protect) - một quy tắc "vàng" được các creator nhắc đi nhắc lại như câu thần chú nằm lòng cho mọi cư dân mạng.

Thay vì để cảm xúc dẫn lối, người dùng cần tập thói quen Pause - Kiểm tra thật kỹ trước mọi lời mời chào hấp dẫn, chủ động Prevent - Phòng ngừa rủi ro bằng cách bảo mật thông tin cá nhân và sẵn sàng Protect - Bảo vệ cộng đồng thông qua việc báo cáo các tài khoản vi phạm.

Sức lan tỏa của thông điệp này không chỉ gói gọn trong các video của 3 nhà sáng tạo nội dung trên mà còn bùng nổ mạnh mẽ qua hashtag #LuaDaoTrucTuyen trên nền tảng TikTok. Chiến dịch đã nhanh chóng trở thành một trào lưu tích cực, nơi người dùng không ngần ngại chia sẻ những trải nghiệm thực tế của chính mình, biến những câu chuyện "mất tiền oan" thành bài học cảnh giác quý giá cho cộng đồng.

Hàng loạt video cùng hàng tỷ lượt xem và thảo luận sôi nổi chính là minh chứng rõ nét nhất cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người dùng mạng đối với vấn đề an toàn trực tuyến.

Thông qua chiến dịch lần này, TikTok cũng một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc kiến tạo một môi trường số văn minh. Nền tảng không chỉ đóng vai trò là cầu nối tuyên truyền mà còn can thiệp trực tiếp bằng các giải pháp công nghệ thiết thực như gửi cảnh báo tự động, rà soát và hiển thị thông tin hướng dẫn an toàn ngay khi người dùng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến lừa đảo, qua đó giúp người dùng luôn trong tâm thế chủ động trước những bẫy ảo vô hình trên không gian mạng.

Năm 2025, nền tảng TikTok tiếp tục triển khai các cảnh báo lừa đảo trực tiếp trong ứng dụng (in-app warning) đến người dùng trên toàn quốc. Đây cũng là lần đầu tiên TikTok triển khai đồng bộ việc gửi các cảnh báo về lừa đảo trực tuyến đến với người dùng ngay trên nền tảng, với mục tiêu liên tục nhắc nhở người dùng về các nguy cơ và giúp người dùng kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ dữ liệu cá nhân hoặc tương tác với nội dung không xác thực.

Việc triển khai cảnh báo trực tiếp trong ứng dụng là một phần trong nỗ lực của TikTok trong việc nâng cao năng lực tự bảo vệ của người dùng, thông qua các hình thức tương tác ngay tại điểm tiếp xúc nội dung.

