TikTok gửi cảnh báo lừa đảo trực tuyến trực tiếp trong ứng dụng

Đầu tháng 10/2025, nền tảng TikTok phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công An) và Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) khởi động chiến dịch “Phòng chống lừa đảo trực tuyến 2025” hướng đến việc nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn mạng, giúp người dùng nhận biết và phòng tránh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi.

Bước sang giai đoạn tiếp theo, đại diện nền tảng này cho biết sẽ tiếp tục triển khai các cảnh báo lừa đảo trực tiếp trong ứng dụng (in-app warning) đến người dùng trên toàn quốc.

Đây là lần đầu tiên TikTok triển khai đồng bộ việc gởi các cảnh báo về lừa đảo trực tuyến đến với người dùng ngay trên nền tảng, với mục tiêu liên tục nhắc nhở người dùng về các nguy cơ và giúp người dùng kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ dữ liệu cá nhân hoặc tương tác với nội dung không xác thực.

Việc triển khai cảnh báo trực tiếp trong ứng dụng là một phần trong nỗ lực của TikTok trong việc nâng cao năng lực tự bảo vệ của người dùng, thông qua các hình thức tương tác ngay tại điểm tiếp xúc nội dung.

Các cảnh báo được thể hiện dưới nhiều hình thức. Theo đó, hãng đã thông báo trong ứng dụng (in-app notification) hiển thị ngay trong nền tảng, nhằm liên tục nhắc nhở mọi người về các nguy cơ lừa đảo trực tuyến.

Cảnh báo trên thanh tìm kiếm: Khi người dùng chủ động nhập các từ khoá có liên quan vào thanh tìm kiếm trên nền tảng, chẳng hạn như: việc nhẹ lương cao, nhận quà 0 đồng, link nhận thưởng, tuyển dụng gấp, người yêu online... TikTok sẽ hiển thị thông báo cảnh báo cùng đường dẫn đến trang H5 #LuaDaoTrucTuyen2025 - nơi tổng hợp các thông tin và hướng dẫn cách phòng chống lừa đảo trực tuyến từ các chuyên gia và các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok.

Ngoài ra, email cảnh báo được gửi trực tiếp đến tài khoản email đã được người dùng đăng kí với TikTok, cung cấp thông tin về các hình thức lừa đảo phổ biến và cách phòng tránh.

Hệ thống cảnh báo của TikTok sẽ tập trung vào ba dạng lừa đảo trực tuyến phổ biến nhất hiện nay bao gồm: việc làm giả, lừa đảo quà tặng và lừa đảo tình cảm. Các cảnh báo được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu và xuất hiện định kỳ nhằm hình thành thói quen cảnh giác tự nhiên cho người dùng.

Trong thời gian tới, chiến dịch sẽ tiếp tục mở rộng với ba video chủ đề (hero videos) và hai hội thảo được livestream trên nền tảng TikTok, nhằm duy trì trao đổi về an toàn mạng và lan tỏa kỹ năng phòng tránh lừa đảo trực tuyến trong cộng đồng./.

Khoảng 70 triệu người dùng Việt Nam sử dụng Tiktok mỗi tháng TikTok chính thức công bố nền tảng đạt hơn 460 triệu người dùng hoạt động hàng tháng tại khu vực Đông Nam Á. Theo SensorTower, đây cũng là nền tảng phát triển nhanh nhất khu vực.