Nền kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 39 tỷ USD năm 2025

Theo báo cáo thường niên Kinh Tế Số khu vực Đông Nam Á (e-Conomy SEA 2025) lần thứ mười do Google, Temasek và Bain & Company công bố ngày 25/11, nền kinh tế số Việt Nam được dự báo đạt 39 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa vào cuối năm 2025.

Với mức tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước, Việt Nam trở thành nền kinh tế số với tốc độ phát triển nhanh thứ hai trong khu vực Đông Nam Á.

Tăng trưởng hai chữ số ở các lĩnh vực trọng điểm

Theo Báo cáo, tất cả các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế số đều ghi nhận tăng trưởng ở mức hai chữ số. Thương mại điện tử tiếp tục là ngành đóng góp lớn nhất vào tổng giá trị hàng hóa của Việt Nam, chiếm hai phần ba tổng quy mô nền kinh tế số và được dự báo tăng 17%, đạt 25 tỷ USD vào cuối năm 2025.

Động lực phát triển của nền kinh tế số không chỉ đến từ thương mại điện tử. Lĩnh vực Vận tải và Giao đồ ăn tiếp tục là nhóm có tổng giá trị hàng hóa tăng nhanh nhất tại Việt Nam, với dự báo tăng 20% và đạt 5 tỷ USD vào năm 2025. Việt Nam cũng đang chứng kiến tốc độ nhanh chóng trong việc chuyển đổi sang xe điện (EV) nhờ các ưu đãi của Chính phủ và nhu cầu từ các nền tảng vận chuyển.

Nội dung nghe nhìn trực tuyến đang chứng kiến sự tăng tốc mạnh mẽ so với các năm trước, dự báo tăng trưởng hơn 16% và đạt quy mô 6 tỷ USD. Lĩnh vực này bao gồm Quảng cáo, Trò chơi điện tử, Video theo yêu cầu và Âm nhạc theo yêu cầu.

Một động lực tăng trưởng quan trọng đến từ ngành Trò chơi điện tử, trong đó Việt Nam đóng góp đáng kể khi có tới ba nhà phát triển game lọt vào top 15 toàn cầu về lượt tải xuống.

Mảng du lịch trực tuyến cũng được dự báo tăng 16% đạt 4 tỷ USD. Ngành du lịch hiện là một trong những trụ cột kinh tế của Việt Nam, với mức tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2024 kéo dài sang 2025. Nhờ chính sách thị thực thuận lợi cùng chiến lược quảng bá quốc tế, thành tích ấn tượng này phản ánh cả sự phục hồi của lượng khách quốc tế, đặc biệt là từ thị trường Châu Á và Châu Âu, và sự vững vàng của phân khúc du lịch nội địa.

Cũng theo Báo cáo, Việt Nam đã khẳng định vị trí dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ sẵn sàng và niềm tin của người dùng đối với AI. Điều này được phản ánh qua ba chỉ số then chốt: 81% người dùng tương tác với các công cụ và tính năng AI hằng ngày; 83% tham gia các hoạt động học tập và nâng cao kỹ năng về AI; và đặc biệt, 96% sẵn sàng chia sẻ quyền truy cập dữ liệu với các tác nhân AI.

Mức độ người dùng tương tác với AI đang thể hiện rõ tác động về mặt thương mại khi doanh thu từ các ứng dụng tích hợp AI đã tăng 78% trong vòng một năm, tính đến hết nửa đầu năm 2025. Người dùng tìm đến AI chủ yếu với ba động lực chính: tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm và so sánh thông tin (44%); nhận hỗ trợ khách hàng 24/7 (35%); và tiết kiệm chi phí thông qua các chính sách ưu đãi tốt hơn (30%).

Về nguồn vốn, Việt Nam hiện có hơn 40 doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) AI đang hoạt động, thị trường cũng ghi nhận 123 triệu USD vốn đầu tư tư nhân vào AI trong năm qua. Con số này chiếm 5% tổng giá trị đầu tư AI của toàn khu vực trong cùng giai đoạn. Ngoài ra, 79% nhà đầu tư kỳ vọng dòng vốn vào Việt Nam sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực phần mềm, dịch vụ, AI và công nghệ chuyên sâu (deep tech).

"Với tốc độ tăng trưởng tích cực của nền kinh tế số và mức độ ứng dụng AI cao nhất khu vực, Việt Nam đã và đang trở thành một trong những thị trường quan trọng bậc nhất trong tiến trình phát triển công nghệ số của Đông Nam Á, góp phần nâng cao năng suất và tạo thêm giá trị cho nhiều lĩnh vực," ông Marc Woo - Tổng Giám đốc Google Việt Nam, cho biết.

Động lực mới thúc đẩy tăng trưởng toàn diện

Lĩnh vực Dịch vụ Tài chính Số (Digital Financial Services - DFS) tại Việt Nam đang trở thành một trong những mảng tăng trưởng quan trọng, được thúc đẩy bởi chủ trương đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt của Chính phủ.

Tổng giá trị giao dịch qua các hình thức thanh toán số được dự báo đạt 178 tỷ USD vào năm 2025, phản ánh mức độ chuyển đổi sang các nền tảng số ngày càng phổ biến trên thị trường.

Trong lĩnh vực Dịch vụ Tài chính Số (DFS), các dịch vụ cho vay trực tuyến đang có đà phát triển rõ rệt, được xếp là phân khúc tài chính tăng nhanh thứ hai trong khu vực với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt mức 22% trong giai đoạn 2024-2025.

Hiện cả nước có khoảng 30 triệu tài khoản ví điện tử đang hoạt động, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và thanh toán qua VietQR. Từ đó, hướng tới mục tiêu 80% giao dịch thương mại điện tử không dùng tiền mặt vào năm 2030. Ngoài ra, hệ thống thanh toán QR cũng đã tương thích với Thái Lan và Campuchia, mở ra thêm nhiều cơ hội cho giao thương và du lịch giữa các quốc gia.

Video thương mại tại Việt Nam đang trở thành một trong những động lực nổi bật của tăng trưởng số, với quy mô và tốc độ tăng trưởng xếp thứ hai của khu vực Đông Nam Á. Số lượng giao dịch và số lượng nhà bán hàng cùng tăng 60% so với cùng kỳ, cho thấy người tiêu dùng nhanh chóng đón nhận hình thức mua sắm thông qua video và nội dung thương mại.

Trong cùng giai đoạn, video thương mại đã tạo ra 1,3 tỷ giao dịch cùng 650 nghìn người bán hàng, phản ánh quy mô thị trường ngày càng mở rộng. Đà tăng trưởng mạnh này cho thấy thương mại qua video đang trở thành một hướng phát triển quan trọng của nền kinh tế số, tạo thêm cơ hội kinh doanh và mở rộng mô hình cho nhiều doanh nghiệp trên cả nước./.

Truy xuất nguồn gốc: "Vũ khí" chống gian lận của nền kinh tế số Bằng việc kết hợp công nghệ và các giải pháp đồng bộ, Việt Nam có thể tận dụng tối đa tiềm năng của truy xuất nguồn gốc để xây dựng một nền kinh tế số minh bạch, hiệu quả, và cạnh tranh.