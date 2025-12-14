"Sân chơi" Trí tuệ Nhân tạo dành cho các kỹ sư Việt tại Nhật Bản

Ngày 13/12, tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi Viet Nam Japan AI Hackathon 2025, quy tụ tám đội thi xuất sắc nhất đến từ các nhóm nghiên cứu và đam mê công nghệ người Việt Nam tại Nhật Bản.

Đây là cuộc thi đầu tiên về các giải pháp, ý tưởng Trí tuệ Nhân tạo (AI) có tính ứng dụng cao dành cho cộng đồng kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam tại đất nước Mặt Trời mọc.

Viet Nam Japan AI Hackathon 2025 do bốn đơn vị uy tín đồng tổ chức, đại diện cho cộng đồng trí thức và công nghệ Việt Nam tại Nhật Bản.

Các đơn vị này gồm Cộng đồng AI Việt Nam tại Nhật Bản (VJAI), nơi quy tụ các kỹ sư, chuyên gia nghiên cứu và những người đam mê AI để chia sẻ kiến thức và hợp tác phát triển; Brandchie GK, công ty tư vấn chiến lược thương hiệu và marketing, chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp và startup kết nối thị trường Việt-Nhật thông qua các giải pháp sáng tạo; Mạng lưới Học thuật người Việt tại Nhật Bản (VANJ), tập hợp các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và giáo sư nhằm thúc đẩy trao đổi tri thức và hợp tác nghiên cứu khoa học; Hiệp hội Chuyển đổi số Việt Nam tại Nhật Bản (VADX), đóng vai trò cầu nối thúc đẩy các sáng kiến chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong cộng đồng doanh nghiệp.

Sự kiện thu hút hơn 200 khách mời tham dự trực tiếp, bao gồm đại diện từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu như OpenAI, FPT, CMC, Rikkei, Digital Wallet, cùng các giáo sư, chuyên gia uy tín trong lĩnh vực AI.

Song song đó, chương trình được phát trực tuyến qua ứng dụng Zoom, thu hút đông đảo khán giả theo dõi từ xa.

Cuộc thi năm nay có 32 đội đăng ký tham dự và trải qua ba vòng thi đấu. Vòng loại (Pitch Day) diễn ra vào ngày 22/11 đã tạo nên tiếng vang lớn với sự tham gia của 16 đội thi.

Những màn trình bày thuyết phục, tập trung giải quyết các bài toán thực tiễn bằng công nghệ Generative AI, cùng không khí tranh biện sôi nổi đã minh chứng cho năng lực chuyên môn và tinh thần sáng tạo mạnh mẽ của cộng đồng kỹ sư Việt. Tám đội xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết diễn ra vào ngày 13/12.

Các đội chơi tham gia tranh tài tại vòng chung kết. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Phát biểu khai mạc tại buổi thi chung kết, anh Nguyễn Phước Tất Đạt, Chủ tịch VJAI, nhấn mạnh: “Cuộc thi không chỉ là một giải đấu, mà là nỗ lực kiến tạo một hệ sinh thái AI lành mạnh. Đây là nơi các kỹ sư người Việt Nam có thể kết nối, thử nghiệm, hiện thực hóa ý tưởng và đóng góp những giải pháp mang giá trị nhân văn sâu sắc cho cả xã hội Nhật Bản và Việt Nam.”

Tại vòng chung kết, lần lượt các đội thi có 15 phút diễn thuyết và trình diễn thử (demo) sản phẩm, cùng 10 phút hỏi đáp với Ban Giám khảo, trong đó nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ AI đã được giới thiệu.

Ví dụ, “Team MiTa” giới thiệu phần mềm GPeti Smartwatch với phần demo nổi bật có đồ họa bắt mắt và khả năng cân bằng khéo léo giữa yếu tố giải trí (nuôi thú cưng ảo) với việc chăm sóc sức khỏe, lối sống lành mạnh; “Team N.ONE” mang đến không khí vừa cảm động vừa hài hước với phần demo Robot AI DoraRoji.

Sự tương tác tự nhiên giữa người demo và robot trong việc hỗ trợ sinh hoạt và trò chuyện đã minh chứng cho tiềm năng của sản phẩm trong việc chăm sóc người cao tuổi; “Team Iruka Education” giới thiệu giải pháp giáo dục cá nhân hóa cho trẻ mầm non qua trò chơi với giao diện thân thiện, qua đó chứng minh công nghệ không thay thế bố mẹ mà sẽ đóng vai trò người đồng hành hỗ trợ phụ huynh thấu hiểu con cái.

Điểm nhấn công nghệ của mùa giải năm nay là sự tham gia của FPT với vai trò Đối tác Công nghệ Chính thức.

Thông qua FPT AI Factory, FPT mang đến cho các đội thi sức mạnh của hạ tầng siêu tính toán AI Factory tại Nhật Bản, một trong những hệ thống tiên tiến bậc nhất khu vực sử dụng chip NVIDIA H200 GPUs.

Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Việc cung cấp nền tảng tính toán mạnh mẽ này giúp các đội thi rút ngắn thời gian huấn luyện mô hình, hiện thực hóa những ý tưởng GenAI phức tạp nhất, qua đó khẳng định vị thế và trí tuệ Việt trong kỷ nguyên AI toàn cầu.

Bên cạnh đó, còn có sự tham gia đồng hành của OpenAI trong vai trò nhà tài trợ AI. Sự hiện diện của OpenAI, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực AI toàn cầu, khẳng định chất lượng chuyên môn và tầm vóc quốc tế của cuộc thi.

Sau một ngày thi đấu sôi nổi, ban tổ chức đã công bố kết quả cuộc thi với giải quán quân thuộc về “Team MiTa,” giải nhì là “Team Revenue Is King,” giải ba là “Team Iruka Education” và giải bổ sung thuộc về “Team W・H・O”./.

Cuộc thi thu hút nhiều kỹ sư trẻ Việt Nam tại Nhật Bản đam mê công nghệ AI. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

