Tuần lễ Sách Penguin Random House US: Cánh cửa tri thức mở rộng cho độc giả Việt

Công ty FAHASA phối hợp với Nhà xuất bản Penguin Random House US tổ chức Tuần lễ sách đặc biệt từ ngày 12/12/2025 đến 4/1/2026 tại Nhà sách Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khánh Ly
Sự kiện giới thiệu đến bạn đọc hơn 3.500 tựa sách với 42.000 bản sách được nhập khẩu trực tiếp, trải đều trên nhiều thể loại như văn học, tâm lý kỹ năng, kinh tế, sách thiếu nhi và truyện tranh. Đây là kết quả của mối quan hệ hợp tác chiến lược mới được công bố giữa hai bên.

Nhân dịp này, FAHASA áp dụng ưu đãi giảm 10% cho toàn bộ sách của nhà xuất bản này tại 20 cửa hàng trên toàn quốc và trên sàn thương mại điện tử Fahasa.com. Sự kiện hứa hẹn mang đến nguồn tri thức chất lượng quốc tế và trải nghiệm mua sắm thuận lợi cho độc giả Việt Nam./.

(Vietnam+)
