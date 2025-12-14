Cận cảnh khói đen bốc lên ngùn ngụt tại vụ cháy nhà máy ở Hải Phòng

Vụ hỏa hoạn xảy ra sáng 14/12 tại nhà máy giày da rộng hàng nghìn m2 ở thôn Đông Tiến, xã Chấn Hưng đã thiêu rụi các kho chứa hàng, mặc dù lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy kịp thời.

Sáng 14/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy giày da rộng hàng nghìn m2 ở thôn Đông Tiến, xã Chấn Hưng (thành phố Hải Phòng).

Theo người dân thôn Đông Tiến, đám cháy được phát hiện khoảng 7h sáng. Sau đó khoảng 30 phút lực lượng chữa cháy và xe cứu hỏa đến hiện trường. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy.

Tổng diện tích nhà xưởng và kho bãi khoảng 12.000m2, gồm bốn xưởng sản xuất và hệ thống kho tổng chứa vật liệu. Qua xác minh nhanh ban đầu, nguyên nhân sơ bộ được nhận định là do chập điện tại khu vực xưởng A, sau đó lan vào khu vực kho hàng và mở rộng ra khu vực xung quanh.

Bước đầu xác định thiệt hại về tài sản gồm bốn nhà xưởng sản xuất và toàn bộ kho chứa hàng đã bị cháy hoàn toàn. Các thiệt hại cụ thể đang được doanh nghiệp phối hợp lực lượng chức năng thống kê./.