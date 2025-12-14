Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng về cuộc thi đánh giá năng lực

Những ngày qua, thông tin năm 2026 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có định hướng thống nhất triển khai một phương thức xét tuyển tổng hợp dựa trên ba nhóm tiêu chí: kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, kết quả thi Đánh giá năng lực và quá trình học tập Trung học phổ thông; trong đó kết quả thi đánh giá năng lực đóng vai trò trụ cột, khiến nhiều phụ huynh băn khoăn về tính công bằng trong tuyển sinh.

Cũng có thí sinh bày tỏ băn khoăn trước sự thay đổi về định hướng tuyển sinh đột ngột của đại học này.

Thông tin về vấn đề này, chiều 14/12, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không quy định bắt buộc thí sinh phải tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực do đại học này tổ chức để được xét tuyển.

Thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc các kết quả hợp lệ khác theo Quy chế vẫn được bảo đảm quyền lợi và có hướng dẫn cụ thể trong phương án tuyển sinh của từng đơn vị.

Kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiếp tục được khuyến khích sử dụng trên cơ sở tự chủ của các trường thành viên.

Cùng với đó, các chế độ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục được thực hiện đầy đủ, nhất quán và không thay đổi.

Theo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phương thức xét tuyển tổng hợp được hiểu là việc sử dụng một khung công thức xét tuyển thống nhất, trong đó thí sinh có thể tham gia xét tuyển thông qua các nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau như kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực, kết quả học tập trung học phổ thông và các tiêu chí phù hợp khác theo quy định.

Các tiêu chí này được kết hợp thông qua các trọng số và nguyên tắc quy đổi rõ ràng, công khai và minh bạch, nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công bằng của thí sinh và tạo thuận lợi trong tổ chức xét tuyển cho các cơ sở đào tạo.

Tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phương thức xét tuyển tổng hợp đã được triển khai, áp dụng hiệu quả từ năm 2022.

Nhà trường sử dụng một phương thức tuyển sinh tổng hợp là phương thức xét tuyển chính với các thành phần điểm gồm kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực, kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kết quả học tập trung học phổ thông.

Công thức tính điểm xét tuyển từ các điểm thành phần được nhà trường xây dựng trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Thí sinh có thể sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực để xét tuyển.

Từ thực tiễn triển khai tại trường này, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh định hướng nghiên cứu, hoàn thiện và từng bước mở rộng mô hình phù hợp trong toàn hệ thống, gắn với điều kiện và đặc thù đào tạo của từng trường thành viên.

Trên định hướng tổng thể này, các trường đại học thành viên đang biên soạn, rà soát và hoàn chỉnh phương án tuyển sinh cụ thể, bao gồm việc xác định các trọng số, cách thức quy đổi và hướng dẫn rõ ràng đối với từng nhóm đối tượng, nhằm bảo đảm tối đa khả năng tiếp cận của tất cả thí sinh đối với quá trình xét tuyển.

Từ đề xuất của các trường thành viên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét, thống nhất phương án cuối cùng và công bố công khai theo đúng thời hạn quy định.

Đại học này cũng cho biết thêm những năm gần đây đã kiên định chủ trương tinh gọn, chuẩn hóa và giảm phức tạp trong công tác tuyển sinh đại học, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và bảo đảm công bằng cho thí sinh.

Năm 2025, đại học này đã xác định rõ định hướng xây dựng một khung xét tuyển thống nhất ở cấp hệ thống, trong đó các trường đại học thành viên được trao quyền tự chủ để lựa chọn, kết hợp và xác định trọng số các tiêu chí xét tuyển phù hợp với đặc thù đào tạo của từng đơn vị.

Định hướng tuyển sinh năm 2026 là sự kế thừa và tiếp tục hoàn thiện chủ trương này, không phải là sự thay đổi đột ngột hay loại bỏ các diện xét tuyển đang được thực hiện theo Quy chế hiện hành.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Trước đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông tin năm 2026 đại học này sẽ thống nhất triển khai một phương thức xét tuyển tổng hợp. Tỷ trọng giữa các tiêu chí được xác định theo dữ liệu thực tế của ba năm gần nhất nhằm bảo đảm sự phù hợp giữa đầu vào và chất lượng đào tạo.

Điểm cộng sẽ dành cho học sinh có thành tích nổi trội tại các trường chuyên và năng khiếu, với quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các nhóm thí sinh.

Các đơn vị thành viên vẫn được trao quyền tự chủ trong chi tiết triển khai nhưng phải tuân thủ khung chung và đảm bảo minh bạch, công khai toàn bộ quy trình.

Định hướng cải cách mạnh mẽ ở năm 2026 nhằm giải quyết các thách thức trong các tác tuyển sinh ở các trường thành viên, như số lượng phương thức đa dạng, quy đổi điểm chưa đồng nhất, hồ sơ ưu tiên xét tuyển còn phức tạp.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở giáo dục lớn nhất cả nước với 30 đơn vị; trong đó có 8 trường đại học thành viên với tổng quy mô đào tạo hơn 100.000 sinh viên đại học.

Chương trình đào tạo của đại học này đa lĩnh vực gồm: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kỹ thuật công nghệ, quản lý kinh tế-luật, khoa học sức khỏe và khoa học nông nghiệp./.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 2 đợt Đánh giá năng lực năm 2026 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2026, Kỳ thi Đánh giá năng lực được tổ chức với 2 đợt thi, dự kiến, đợt 1 sẽ được tổ chức ngày 5/4 và đợt 2 ngày 24/5 tại 15 tỉnh, thành phố.