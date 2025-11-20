Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo: Bộ không can thiệp chuyên môn trong đào tạo ngành y

Chương trình đào tạo kỹ năng chuyên môn sâu thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe cấp bằng bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa do Bộ Y tế quản lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo không can thiệp và cũng chưa từng có ý tưởng về việc đưa các trường đại học của Bộ Y tế về mình.

Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh khi phát biểu tiếp thu, giải trình trước ý kiến của các đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận chiều nay, 20/11.

Đề nghị bổ sung hệ thống văn bằng

Trước đó, trong phiên thảo luận, một số đại biểu đã góp ý cho dự án luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục đại học, trong đó đề cập đến đào tạo sau đại học lĩnh vực sức khỏe. Các nội dung được đại biểu quan tâm đề nghị là bổ sung đào tạo chuyên sâu bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa 1 và bác sỹ chuyên khoa 2 vào hệ thống văn bằng; bổ sung quy định bộ trưởng Bộ Y tế quy định chương trình, quy chế đào tạo sau đại học.

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà (đoàn Hà Nội) cho hay việc đào tạo bác sỹ chuyên khoa không chỉ là đào tạo hàn lâm về học thuật mà phải gắn liền với thực hành lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đào tạo chuyên khoa không thể thay thế bằng chương trình đào tạo thạc sỹ hay tiến sỹ. Theo đó, đại biểu Nhị Hà kiến nghị ban soạn thảo dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) bổ sung đào tạo sau đại học gồm đào tạo trình độ chuyên ngành, chuyên khoa dành cho người có trình độ từ đại học trở lên một số ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe.

Đối với dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), đại biểu đề nghị bổ sung nội dung Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về đào tạo chuyên khoa và đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa trình độ sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe.

Cùng quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Hưng Yên) đề nghị bổ sung trình độ đào tạo sau đại học lĩnh vực sức khỏe vào hệ thống giáo dục đào tạo quốc dân đồng thời nhấn mạnh “đây là điều rất trăn trở cho lực lượng cán bộ toàn ngành y tế hiện nay.”

Đại biểu Trần Khánh Thu, đoàn Hưng Yên phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Thu cho rằng đào tạo chuyên khoa lĩnh vực sức khỏe là giai đoạn tiếp theo sau đào tạo trình độ đại học, được áp dụng phổ biến đối với các nhân lực chuyên môn y tế ở hầu hết tất cả các quốc gia. Tại Việt Nam đang triển khai đào tạo chuyên khoa sau đại học lĩnh vực sức khỏe; bên cạnh hình thức thạc sĩ, tiến sĩ còn có 3 hình thức chuyên khoa cấp 1, chuyên khoa cấp 2, bác sĩ nội trú. Mô hình này được kế thừa từ hệ thống của Pháp và duy trì hơn 50 năm qua do Bộ Y tế quản lý và các trường đại học y dược tổ chức thực hiện. Hiện có hơn 40.000 cán bộ y tế có trình độ sau đại học chuyên khoa và bác sỹ nội trú.

“Ngành y tế tha thiết kiến nghị được bổ sung đào tạo sau đại học lĩnh vực sức khỏe vào hệ thống giáo dục quốc dân để hơn 40.000 cán bộ y tế có đủ cơ sở pháp lý công nhận cho hệ thống văn bằng đã được đào tạo để hướng tới các quy định của chuẩn quốc tế,” đại biểu Trần Khánh Thu nói.

Đại biểu Khánh Thu cho rằng về cấu trúc các chương trình đào tạo sau đại học, các chuyên ngành lĩnh vực sức khỏe hiện nay đã được thiết kế chuẩn hóa theo hệ thống tín chỉ, có đầy đủ các môn học tiên quyết, môn học cốt lõi, kỹ năng nghiên cứu. Đối với bác sĩ nội trú, bác sỹ chuyên khoa 2 phải thực hiện nghiên cứu và làm luận văn bảo vệ tốt nghiệp.

“Như vậy, về cấu trúc chương trình đào tạo sau đại học, các chuyên ngành lĩnh vực sức khỏe hoàn toàn phù hợp theo các chương trình đào tạo học thuật và hoàn toàn tuân thủ theo các quy định về đào tạo hiện nay,” đại biểu Trần Khánh Thu nhấn mạnh đồng thời cho biết có thể bổ sung các nội dung cần thiết nếu thiếu so với quy định.

Theo đó, đại biểu Thu đề nghị dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục về đào tạo trình độ chuyên khoa dành cho người học có trình độ từ đại học trở lên một số ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe; đề nghị bổ sung quy định bộ trưởng Bộ Y tế quyết định đối với đào tạo sau đại học, cơ sở giáo dục đại học, các chuyên ngành lĩnh vực sức khỏe.

Đây cũng là vấn đề được đại biểu Lê Thị Thanh Lam (đoàn Cần Thơ) đặt ra tại nghị trường. Theo đại biểu Lê Thị Thanh Lam, các ngành thuộc khối sức khỏe có tính đặc thù rất cao vì liên quan trực tiếp đến tính mạng con người. Khối ngành này đòi hỏi chuẩn nghề nghiệp nghiêm ngặt và phải đáp ứng các quy định pháp lý riêng khi hành nghề. Do đó, đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần bổ sung quy định chương trình đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trên cơ sở phối hợp và thẩm định chuyên môn của Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?

Trước ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng Luật Giáo dục đại học không can thiệp vào việc quản lý và đào tạo chuyên khoa y tế mà chỉ quy định những nguyên tắc chung đối với đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ của các ngành, các lĩnh vực theo đúng phạm vi quản lý nhà nước mà Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giải trình về các vấn đề đại biểu nêu. (Ảnh: quochoi.vn)

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng khẳng định các chương trình đào tạo bác sỹ chuyên khoa là đào tạo về các năng lực và kỹ năng chuyên môn sâu sau đại học, thuộc quản lý của Bộ Y tế, bao gồm nội dung chuyên môn, chuẩn năng lực, điều kiện thực hành lâm sàng. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh chương trình đào tạo sau đại học cấp văn bằng trong hệ thống quốc dân đối với thạc sỹ và tiến sỹ, còn việc đào tạo trong các lĩnh vực như bác sỹ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 thì vẫn do Bộ Y tế tổ chức đào tạo từ trước đến nay và Bộ Giáo dục và Đào tạo không can thiệp vào các chương trình đào tạo này.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng cho biết trong dự thảo Luật Giáo dục đại sửa đổi đã đưa chương trình đào tạo chuyên sâu thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe cấp bằng bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa do Bộ Y tế quản lý. Với các chương trình đào tạo bình thường khác, phần chuẩn chương trình đào tạo do Cục Khoa học công nghệ và đào tạo của Bộ Y tế tổ chức soạn thảo chuẩn chương trình đào tạo.

Khẳng định các nội dung chuyên môn do Bộ Y tế quản lý chứ không phải do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng nhấn mạnh việc cần phân biệt một cách rạch ròi giữa quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và quản lý chuyên môn.

"Bộ Giáo dục là quản lý nhà nước bằng các văn bản quy định vi phạm pháp luật, các hướng dẫn và các chuẩn, không mâu thuẫn với việc các tổ chức, đơn vị chuyên ngành đặc thù quản lý các lĩnh vực của mình. Chúng tôi làm việc có nguyên tắc và chịu trách nhiệm về nguyên tắc của mình,” Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói./.

