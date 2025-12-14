Thủ tướng: Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 thể hiện tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam

Sáng 14/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành, đưa vào vận hành thương mại tổ hợp Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 tại tỉnh Đồng Nai - gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đây là dự án kiểu mẫu, tiêu biểu; thể hiện tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc Việt Nam.

Cùng dự Lễ khánh thành có các đồng chí: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Dự án xác lập 6 điểm nhất

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD, do liên danh nhà thầu Lilama- Samsung C&T là tổng thầu EPC.

Với tổng công suất 1.624MW, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 dự kiến cung cấp hơn 9 tỷ kWh/năm khi vận hành ổn định, bổ sung nguồn điện nền công suất lớn cho hệ thống, đặc biệt tại khu vực phía Nam.

Cụm nhà máy cũng đảm nhiệm vai trò nguồn điện linh hoạt, hỗ trợ điều độ và cân bằng hệ thống trong bối cảnh tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng.

Dự án được đầu tư theo chuẩn công nghệ hiện đại, sử dụng tuabin khí thế hệ 9HA.02 của GE (Hoa Kỳ) - dòng tuabin có công nghệ, công suất, hiệu suất cao nhất trên thế giới hiện nay. Nhờ đó, nhà máy đạt hiệu suất 62-64%, thuộc nhóm cao nhất hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4 và thực hiện nghi thức gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Công nghệ 9HA.02 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt và cho phép chuyển đổi nhiên liệu linh hoạt, từ LNG đến khả năng đốt trộn hydrogen tới 50%, tiến tới sử dụng 100% hydrogen trong tương lai.

Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 là mô hình mẫu cho các trung tâm điện khí LNG mà Petrovietnam dự kiến phát triển trong tương lai, đặt nền móng cho kỷ nguyên điện khí hiện đại tại Việt Nam; theo định hướng chiến lược phát triển Petrovietnam đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 là phát triển các trung tâm công nghiệp năng lượng, trong đó điện khí LNG là trụ cột của cơ cấu năng lượng quốc gia.

Là dự án LNG đầu tiên của Việt Nam, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 phải đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc chưa có tiền lệ, từ hành lang pháp lý, cơ chế chính sách cho phát triển điện khí LNG, không có bảo lãnh của Chính phủ, việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị công nghệ cao, đến xử lý khối lượng lớn thủ tục đầu tư, xây dựng, thu xếp vốn cho dự án, giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, vận chuyển thiết bị.

Dự án được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan; cùng sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và các đơn vị trong ngành như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Mua bán điện, PV Gas, Tổng công ty Tín Nghĩa.

Trong suốt quá trình xây dựng, có 3.257 cán bộ, công nhân viên và người lao động của chủ đầu tư, tổng thầu và 138 nhà thầu tham gia thi công; khoảng 40.000 tấn kết cấu thép, thiết bị và 120.000m³ bêtông được lắp đặt; tổng thời gian làm việc ghi nhận tới 10 triệu giờ công.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 4/2019.

Trải qua quá trình thẩm định thiết kế, phê duyệt dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu, tháng 3/2022 hợp đồng EPC được ký kết. Đến ngày 5/2/2025, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 hòa lưới điện quốc gia; ngày 27/6/2025, Nhơn Trạch 4 hoàn thành hòa lưới điện quốc gia.

PV Power cam kết vận hành an toàn-hiệu quả, bảo đảm hai nhà máy hoạt động ổn định, đạt hiệu suất cao, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường, đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương, đồng hành cùng tỉnh Đồng Nai trong mục tiêu phát triển bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, trong không khí cả nước đang tích cực thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025, cả nhiệm kỳ 2021-2025, lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới các đại biểu lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là bộ phận cấu thành quan trọng của an ninh quốc gia; là nền tảng chiến lược, yêu cầu cấp thiết để phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Thời gian qua, ngành năng lượng duy trì tăng trưởng ổn định, cơ bản bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và nâng cao đời sống người dân.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, từ việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, quy hoạch, đến kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan hệ thống vận hành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong số đó, Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Dầu khí, Luật điện lực sửa đổi; ban hành các Nghị định thi hành về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; thông qua Quy hoạch điện VIII và VIII điều chỉnh; Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia; kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các công trình hạ tầng năng lượng trọng điểm như đường dây 500kV mạch 3, đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên, Trung tâm điện lực Ô Môn; các dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Sông Hậu.

“Những kết quả trên được thực hiện trong bối cảnh có nhiều khó khăn, cho thấy sự trưởng thành trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; các cơ quan quản lý Nhà nước như Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; sự tiên phong, xung kích, lớn mạnh, trưởng thành của các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước, trong đó có Petrovietnam; sự phối hợp của các doanh nghiệp trong, ngoài nước và sự ủng hộ của nhân dân,” Thủ tướng khẳng định.

Theo Thủ tướng, gần đây nhất, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu tăng trưởng liên tục trên 10% trong giai đoạn tới, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm của đất nước; phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hóa các loại hình năng lượng.

Những quốc gia phát triển nhanh và bền vững đều sở hữu một hạ tầng năng lượng mạnh, ổn định và hiện đại. Do đó, điện lực phải đi trước một bước, mở đường cho công nghiệp hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và của quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ cho biết cứ tăng trưởng 1 điểm phần trăm thì tăng trưởng điện phải gấp 1,5-2 lần. Hiện nay, công suất tiêu thụ điện cực đại của cả nước là 54.500 MW, như vậy mức tăng trưởng điện mỗi năm là từ 6.500 - 8.200 MW.

Trong thời gian tới, Việt Nam tập trung phát triển những đột phá chiến lược như công nghệ cao, sản xuất chip bán dẫn, xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn quốc gia, chuyển đổi xanh, xây dựng hệ thống đường sắt tốc độ cao, đường sắt nội đô, đặc biệt là chuyển đổi số.

Với hơn 9 tỷ kWh điện cung cấp mỗi năm từ Dự án, việc đưa vào vận hành tổ hợp nhà máy LNG đầu tiên của Việt Nam đã đặt nền móng cho thị trường điện khí của đất nước, có nguồn điện chủ động và ổn định, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ thống năng lượng linh hoạt, sạch, ổn định, hiện đại của quốc gia với “6 điểm nhất”: giá thành đầu tư thấp nhất; quy mô lớn nhất; công nghệ hiện đại nhất; công suất lớn nhất; thời gian lựa chọn nhà thầu EPC ngắn nhất; giá điện thương mại cạnh tranh nhất.

Dự án kiểu mẫu, tiêu biểu, thể hiện tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc Việt Nam

Phân tích ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, vùng kinh tế và các địa phương, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, Dự án khẳng định nỗ lực thực hiện cam kết giảm phát thải bằng “0”, bảo đảm mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 của Việt Nam tại COP26; đảm bảo an ninh năng lượng đi đôi với bảo vệ môi trường và tài nguyên đất nước; đánh dấu bước chuyển đổi căn bản về mặt tư duy, mô hình và xu hướng phát triển nguồn năng lượng xanh, bền vững, hiện đại, giảm 40% phát thải carbon so với điện than và 30% phát thải carbon so với điện dầu mỏ; là lời giải cho bài toán bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, giữ vai trò trung gian trong quá trình chuyển dịch, giảm thiểu tối đa việc hệ thống điện mất ổn định khi tỷ lệ năng lượng tái tạo tăng nhanh; là hạ tầng chiến lược, đóng góp vào sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với kỹ sư, chuyên gia điều hành Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Dự án quan trọng do Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam triển khai này đã thể hiện vai trò chủ lực của doanh nghiệp Nhà nước trong bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững, cũng như chứng minh năng lực tổ chức, điều hành, phối hợp và quản trị rủi ro của doanh nghiệp; đặt nền tảng cho lộ trình phát triển điện khí LNG của Việt Nam, tạo động lực cho Quy hoạch Điện VIII và giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn với chuỗi cung ứng LNG toàn cầu.

Điểm lại quá trình triển khai dự án để đến ngày đưa vào vận hành, với rất nhiều khó khăn, thách thức“chưa từng có tiền lệ”, nhiều “bài toán” cần có lời giải nhanh chóng, kịp thời, đúng “đáp số,” Thủ tướng Chính phủ cho biết với sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng, các khó khăn, vướng mắc tại Dự án đã từng bước tháo gỡ, tập trung thi công hoàn thành dự án với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, “3 ca 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm.”

Cho rằng đây là dự án kiểu mẫu, tiêu biểu về nhiều mặt từ tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, tái định cư cho người dân; sự tự hào về sự trưởng thành của ngành dầu khí, điện Việt Nam; thể hiện tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá những nỗ lực, quyết tâm của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, các nhà thầu trong và ngoài nước trong việc đưa vào vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 bảo đảm tiến độ, chất lượng, không để xảy ra sai phạm, duy trì kỷ luật công trường và các tiêu chuẩn an toàn cao nhất; đồng thời cám ơn bà con nhân dân đã nhường đất, dời nhà, tái định cư để phục vụ triển khai dự án.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh thành công của dự án không chỉ sẽ góp phần lan tỏa khí thế, động lực, mà còn là bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai các dự án năng lượng tái tạo tiếp theo.

Để dự án được vận hành hiệu quả, phát huy rõ vai trò chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn PVN tiếp tục khẳng định vai trò Tập đoàn năng lượng quốc gia có tính định hướng và dẫn dắt toàn ngành; là điểm tựa trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện chiến lược chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, chuyển dịch năng lượng.

Các cơ quan, chủ thể liên quan vận hành dự án bảo đảm tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, tối ưu hóa hiệu suất, quy định về môi trường; Tăng cường phối hợp với các cơ quan trong hệ thống điện quốc gia, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp tối ưu để vận hành hệ thống ổn định, tận dụng cơ chế giá điện theo giờ để tăng doanh thu khi giá cao.

Các bộ, ngành, cơ quan liên quan lập kế hoạch bảo đảm LNG dài hạn kết hợp giao ngay để giảm rủi ro biến động giá, đồng thời kết hợp nhà thầu quốc tế và nội địa để giảm chi phí, tối ưu chi phí bảo dưỡng; rà soát, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, minh bạch, ổn định, nhất là việc hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ cho toàn bộ chuỗi cung ứng LNG và cơ chế vận hành các nhà máy nhiệt điện LNG.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho kỹ sư, chuyên gia điều hành Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng sự thành công của Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 là hình mẫu chuẩn mực, là động lực, niềm tin, tạo nền tảng để tiếp tục triển khai thực hiện những dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm quốc gia trong thời gian tới.

Dự án là lời khẳng định là thông điệp về tầm vóc mới của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng khẳng định Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam đã tham gia vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu; là tập đoàn đa quốc gia của Việt Nam - tập đoàn kinh tế Nhà nước hàng đầu Việt Nam với tinh thần chiến binh, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và vượt qua chính mình, có khả năng làm tổng thầu EPC những công trình năng lượng lớn.

Cam kết Chính phủ sẽ đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chủ thể liên quan phát huy tối đa năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sứ mệnh của mình, với thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Công trình chiến lược Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đã được đưa vào vận hành hiệu quả; Tập đoàn Công nghiệp- Năng lượng quốc gia Việt Nam đã lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc những năm vừa qua. Cảm ơn những "chiến binh" dầu khí qua các thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, ngành dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển sánh vai với ngành dầu khí các nước trên thế giới.

Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành trao bằng khen và phần thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4./.

