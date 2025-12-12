Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI phải trang trọng, ấn tượng, an toàn

Chiều tối 12/12, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà họp với Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan rà soát tình hình tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

2.025 đại biểu chính thức dự Đại hội

Thông tin tại cuộc họp, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội trong 2 ngày 26, 27/12/2025.

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tổng hợp danh sách 2.025 đại biểu chính thức và danh sách khách mời của Đại hội (khoảng 200 đại biểu).

Đại biểu khách mời gồm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; lãnh đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương qua các thời kỳ; Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương (trước khi sắp xếp); đại biểu đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ.

Bộ Nội vụ - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Đại hội đã xin ý kiến thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về kịch bản phim phóng sự và phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng phim phóng sự “Kết quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm (2021 – 2025), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030” để trình chiếu tại phiên chính thức của Đại hội.

Ông Phạm Huy Giang cũng cho biết đã lựa chọn điển hình, nhân vật tiêu biểu, xây dựng kịch bản Chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng, biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sỹ thi đua toàn quốc; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chuẩn bị văn kiện Đại hội.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, Bộ có nhiệm vụ thực hiện 2 chương trình nghệ thuật tại phiên khai mạc và chào mừng Đại hội. Hiện Bộ đang phối hợp chuẩn bị để chương trình biểu diễn đáp ứng yêu cầu tốt nhất.

Về tổ chức Triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới, bà Trịnh Thị Thủy cho hay, Bộ đã có hướng dẫn để các bộ, ngành thiết kế gian hàng trưng bày.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện phim tài liệu “Phong trào thi đua yêu nước thời đại Hồ Chí Minh,” đang chờ phê duyệt. Đề án mỹ thuật phục vụ Đại hội cũng cơ bản hoàn thiện.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy nêu quan điểm, Triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới phải lựa chọn phù hợp không gian tổ chức Đại hội, mang đặc trưng, chủ đề liên quan đến Đại hội thi đua yêu nước.

Phó tổng Giám đốc VTV Đỗ Thanh Hải cho biết, VTV đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kịch bản, các tiết mục giao lưu gương điển hình tiên tiến.

Tổ chức trang trọng, ấn tượng, an toàn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ

Nhấn mạnh đây là Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đặt trong tổng thể các chuỗi sự kiện chính trị quan trọng, quốc gia đại sự của năm 2025 như 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm thành lập nước, trước thềm Đại hội XIV của Đảng là đại hội quan trọng bước vào kỷ nguyên mới với khí thế mới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng phải làm sao tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI thật trang trọng, ấn tượng, an toàn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Đánh giá các tiểu ban đã có cố gắng triển khai các nhiệm vụ nhưng tiến độ, chất lượng một số nội dung chưa đạt yêu cầu, Phó Thủ tướng bày tỏ rất sốt ruột khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, trong khi chỉ còn hơn 10 ngày nữa là khai mạc Đại hội.

“Chậm giờ nào, ngày nào là không đảm bảo yêu cầu, nếu không triển khai nhanh sẽ không đảm bảo được mục tiêu”, Phó Thủ tướng nói, đồng thời lưu ý các tiểu ban phải theo dõi tiến độ chương trình rất kỹ, có khó khăn, vướng mắc phải xử lý ngay.

Cho ý kiến cụ thể vào các nội dung, Phó Thủ tướng yêu cầu thay đổi cách tư duy của các kỳ Đại hội trước đây, Đại hội này phải thực sự đổi mới, chương trình khai mạc làm sao mới mẻ, tạo thành chủ đề xuyên suốt, gắn kết từ chương trình nghệ thuật đến nội dung phim phóng sự, chương trình chính tôn vinh gương điển hình, đảm bảo hài hòa, khơi gợi, phát huy giá trị truyền thống văn hóa, khí thế hào hùng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương) - cơ quan thường trực Ban Tổ chức Đại hội - phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của Bộ, tập trung cao độ để khâu nối, tham mưu cho Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội, Thủ tướng Chính phủ tổ chức thành công Đại hội.

Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Bộ Nội vụ chủ trì kết nối, phối hợp triển khai các nhiệm vụ liên quan đến trách nhiệm của Cơ quan thường trực, tập trung tham mưu Tiểu ban Tuyên truyền đẩy nhanh tiến độ công việc, tuyên truyền đậm trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương, trên các phương tiện cổ động, tạo khí thế tưng bừng về Đại hội kể từ ngày 15/12.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản hướng dẫn tuyên truyền cao điểm trước, trong và sau Đại hội, đa dạng các loại hình, phong phú, tuyên truyền tới tận cấp cơ sở, phát huy tối đa phương tiện thông tin đại chúng để đẩy mạnh công tác truyền thông, trước hết là TTXVN, VTV, VOV, cũng như trên các nền tảng số, hệ thống truyền thông cổ động. Đồng thời phát huy mạnh mẽ hệ thống các cơ quan báo chí địa phương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ của Triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế - xã hội; đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ban, ngành, địa phương triển khai. Triển lãm phải hiện đại, trang trọng, tươi mới.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Đại hội phải thiết kế ấn tượng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tạo cung bậc cảm xúc mới mẻ với đại biểu và nhân dân.

Các tiết mục văn nghệ phải đặc sắc, tiêu biểu, xứng tầm với kỳ Đại hội đặc biệt. Chậm nhất ngày 18/12 phải tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Đối với Triển lãm ảnh với chủ đề “Thi đua yêu nước – vì một Việt Nam hùng cường”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao TTXVN chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về nội dung này.

Liên quan đến vấn đề hậu cần, Phó Thủ tướng chỉ đạo có phương án chi tiết, chu đáo, kỹ lưỡng thận trọng, thiết thực, hiệu quả. Ngày 18/12 phải xong toàn bộ các phương án, phát hành giấy mời.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm chính bố trí huy động lực lượng cán bộ, công chức, sinh viên tình nguyện phụ trách từng đoàn đại biểu, đặc biệt là đoàn cấp địa phương.

Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến cụ thể về văn kiện, kịch bản chương trình Đại hội, phim, phóng sự, clip giao lưu…, yêu cầu đảm bảo xâu chuỗi, kết nối với chương trình nghệ thuật./.

Chuẩn bị kỹ để Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc được tổ chức chu đáo, ấn tượng Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ trưởng Nội vụ sát sao bám nắm, đôn đốc chuẩn bị thật kỹ để Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc được tổ chức chu đáo, chất lượng, ấn tượng.