Khai trương Nền tảng số thi hành án dân sự và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh

Ngày 12/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2026, Bộ Tư pháp đã chính thức kích hoạt Nền tảng số thi hành án dân sự và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh hệ thống thi hành án dân sự.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình tổ chức mới theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trong khi số lượng vụ việc không ngừng tăng, tính chất ngày càng phức tạp, Bộ Tư pháp đặt trọng tâm thực hiện chuyển đổi số trong công tác thi hành án dân sự thông qua triển khai Nền tảng số THADS và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh được quy định tại Nghị quyết 71/NQ-CP 2025 sửa đổi Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

Với nền tảng số, quy trình vận hành hoàn toàn trên môi trường số, hiện đại và minh bạch, đây được xem là nền tảng chuyển đổi số lớn nhất từ trước đến nay của Bộ Tư pháp với quy mô triển khai toàn quốc tại Cục Quản lý thi hành án dân sự, 34 thi hành án dân sự tỉnh, thành phố, 355 Phòng thi hành án dân sự khu vực, với hơn 6.800 người sử dụng là công chức thi hành án dân sự, từ lãnh đạo, chấp hành viên đến các bộ phận nghiệp vụ.

Nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự được xây dựng như một giải pháp tổng thể, số hóa liền mạch toàn bộ quy trình thi hành án dân sự, tích hợp và liên thông toàn bộ quy trình nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ số với các lợi ích đột phá. Nền tảng số cho phép giải quyết thủ tục phi địa giới hành chính, không phụ thuộc khoảng cách địa lý, giúp giảm tải công việc báo cáo thống kê, phục vụ hiệu quả công tác điều hành và quyết định.

Công nghệ số nổi bật là AI, giúp tự động hóa bóc tách dữ liệu, giao việc và giám sát tiến độ. Người dân dễ dàng tương tác, tra cứu hồ sơ, nhận thông báo bằng QR code, bằng VNeID trên các môi trường số. Hình thành cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, kết nối thống nhất cơ quan thi hành án dân sự với tòa án, công an, cơ sở dữ liệu dân cư, ngân hàng, bưu chính và nhiều bộ, ngành liên quan, giúp quy trình thụ lý và tổ chức thi hành án được số hóa, tự động hóa, thông minh và nhanh hơn, mang lại hành trình xử lý hồ sơ thống nhất và thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Nền tảng số gồm bốn phân hệ nghiệp vụ trụ cột, vận hành thống nhất và xuyên suốt toàn bộ quá trình thi hành án dân sự và kết nối với Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh Hệ thống thi hành án dân sự (IOC THADS). Công chức ngành thi hành án dân sự truy cập nền tảng số thông qua cổng dùng chung. Sau khi được xác thực và phân quyền, người dùng được điều hướng tập trung để sử dụng các phân hệ nghiệp vụ chuyên sâu, phục vụ xuyên suốt toàn bộ quy trình thi hành án dân sự, từ tiếp nhận hồ sơ, thụ lý, tổ chức thi hành án đến kho, quỹ và giám sát điều hành.

Về phân hệ biên lai điện tử, phân hệ số hóa toàn bộ quy trình lập, phê duyệt, lưu trữ và quản lý biên lai, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền thi hành án, giảm sai sót và tăng tính minh bạch. Từ tháng 7/2025, phân hệ được triển khai trên phạm vi toàn quốc thay thế biên lai giấy, cho phép người dân nộp tiền trực tuyến, tạm ứng án phí qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến, không phụ thuộc vào vị trí địa lý và thời gian thực hiện, tương tự đối với trường hợp được nhận lại tiền được thi hành án qua chuyển khoản theo yêu cầu.

Về phân hệ hỗ trợ ra quyết định thi hành án, phân hệ này hỗ trợ xử lý giai đoạn thụ lý, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI giúp tự động đọc nhiều bản án, quyết định từ tòa án, theo yêu cầu thi hành án, thậm chí đơn viết tay của người dân và tự động bóc tách dữ liệu, điền vào nhiều quyết định thi hành án đồng thời. Giải pháp phối hợp tổng hợp khoản thi hành án từ bản án dài năm trăm trang, tạo ra hơn 200 quyết định chỉ trong chưa đầy 20 phút. 100% quy trình chuyển phát giấy được cắt giảm, thay thế bằng ký số với mã định danh và QR code, giúp việc tống đạt cho người dân nhanh hơn, chính xác hơn và thuận tiện hơn trong công tác tra cứu hiệu lực pháp lý của văn bản. Phân hệ được đưa vào triển khai toàn quốc từ tháng 10/2025.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Đối với phân hệ tổ chức thi hành án, phân hệ được số hóa quản lý toàn trình vòng đời vụ việc, từ thụ lý, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp cưỡng chế đến hoàn tất hồ sơ. Giải pháp tích hợp trí tuệ nhân tạo gợi hỏi, nhắc, cảnh báo nhắc nhở về quy định pháp lý khi thực hiện trong các bước thi hành án, phục vụ chấp hành viên thực hiện công việc nhanh và chính xác.

Cung cấp môi trường số để tiếp nhận, phân loại và theo dõi quá trình giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của công dân. Hệ thống phân công thụ lý, cập nhật tiến độ, lưu trữ hồ sơ và thông báo kết quả cho người dân, góp phần tăng tính minh bạch và giảm khiếu nại kéo dài và nâng cao chất lượng phục vụ…

IOC THADS là nền tảng điều hành số hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kết nối, tích hợp và liên thông với nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự và các hệ thống liên quan trong và ngoài ngành, hình thành kho dữ liệu dùng chung thống nhất. Thông qua trợ lý AI tích hợp sẵn, lãnh đạo có thể truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, giao nhiệm vụ trực tiếp và theo dõi tiến độ xử lý ngay trên một màn hình điều hành tập trung.

Trên nền tảng số và Trung tâm Giám sát điều hành thông minh, AI được ứng dụng và phát huy mạnh mẽ nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm tải công việc thủ công và nâng cao tính chính xác, minh bạch. Việc hoàn thiện toàn bộ chức năng và đưa nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự vào vận hành đã và sẽ tạo nên một quy trình xử lý hồ sơ thống nhất, hiệu quả, minh bạch và thuận tiện hơn cho người dân và doanh nghiệp. Người dân thực hiện nộp hồ sơ nhanh chóng trên môi trường số hoặc tại bộ phận một cửa cơ quan thi hành án dân sự gần nhất, không phụ thuộc địa giới hành chính…/.

