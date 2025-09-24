Hà Nội: Tái phạm lừa đảo hàng tỷ đồng khi đang được tạm đình chỉ thi hành án

Ngày 24/9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án vắng mặt bị cáo Mai Quốc Dân (sinh năm 1980, tên khác là Mai Nguyễn Hoàng Vũ, ở Khánh Hòa) mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự.

Tổng hợp với hình phạt 19 năm 10 tháng 6 ngày tù của 2 bản án trước đó cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Dân phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Tại phiên tòa, cả bị cáo và bị hại đều có đơn xin xét xử vắng mặt và được Hội đồng xét xử chấp thuận.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, bị cáo Dân không có nghề nghiệp ổn định, có 3 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Trong khoảng thời gian đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù để điều trị bệnh, Dân bịa chuyện bị cáo quen biết lãnh đạo các ban, ngành nên có khả năng “chạy” cấp sổ đỏ.

Với hành vi này, bị cáo đã thực hiện 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các bị hại.

Cụ thể, năm 2019, thông qua quan hệ xã hội, Dân biết ông N.V.T (sinh năm 1968) và vợ là L.H.Y (sinh năm 1971) có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất của 8 thửa đất đã mua ở khu bãi biển Dốc Lết, Khánh Hòa.

Các thửa đất trên chưa được cấp sổ đỏ hoặc có sổ nhưng mục đích sử dụng là trồng cây lâu năm. Do có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên ông T nhờ bị cáo Dân giúp.

Nảy sinh ý định lừa vợ chồng ông T, bị cáo Dân đưa ra các thông tin gian dối về việc mình có quan hệ với các lãnh đạo ban, ngành của tỉnh Khánh Hòa và Văn phòng Chính phủ, có thể giúp vợ chồng ông T.

Do thông tin mà bị cáo đưa ra, từ tháng 4 - 8/2019, vợ chồng ông T đã nhiều lần chuyển cho Dân hơn 3 tỷ đồng và 12.000 USD đề nhờ “chạy” sổ đỏ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và mua thêm đất.

Sau khi nhận tiền, Dân không thực hiện như cam kết mà dùng hết tiền vào chi tiêu cá nhân. Bị ông T nhiều lần đòi tiền và tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo mới trả cho ông T 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn một nạn nhân khác của bị cáo là anh N.T.S (sinh năm 1990, ở Hà Nội). Khoảng tháng 5/2019, anh S để chiếc xe ôtô hiệu Mercedes-Benz G63 màu đen, biển kiểm soát nước ngoài tại một gara trên đường Xuân Thủy thì bị Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội (PC03) kiểm tra, thu giữ do có liên quan đến vụ việc mà đơn vị đang giải quyết.

Quá trình làm việc, anh S không xuất trình được đăng ký xe, không chứng minh được nguồn gốc chiếc xe trên. Thông qua các mối quan hệ, anh S được giới thiệu gặp bị cáo Dân để giúp đỡ.

Khi đó, Dân hứa hẹn “trong 3 giây có thể xử lý xong việc” và chi phí là 10.000 USD. Cầm tiền của anh S nhưng Dân không giúp lấy lại xe cũng không trả lại tiền.

Ông T là người giới thiệu anh S gặp bị cáo nên ông đã phải tự bỏ tiền của mình để trả lại anh S 10.000 USD.

Kết quả xác minh cho thấy, PC03 đã hoàn thiện các thủ tục để sung công quỹ nhà nước chiếc ôtô trên theo đúng quy định của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Dân khai nhận đã đưa 2,6 tỷ đồng và 1.000 USD cho một người đàn ông làm việc ở Văn phòng Chính phủ để giải quyết việc cho vợ chồng ông T. Số tiền còn lại, bị cáo sử dụng hết vào việc tiêu xài cá nhân.

Tuy nhiên, cán bộ Văn phòng Chính phủ mà bị cáo nhắc đến cho hay mình không làm việc ở Văn phòng Chính phủ, cũng không nhận tiền của bị cáo Dân.

Cáo trạng xác định, ngoài lời khai của Dân, không có tài liệu khác chứng minh việc giao nhận tiền nên Cơ quan Công an không đề cập xử lý./.

