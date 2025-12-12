Giữ vững ổn định an ninh, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống

Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cùng các sự kiện chính trị, lễ hội đầu năm được tổ chức ngày 12/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Ninh Bình.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/12/2025 đến ngày 16/3/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh phát động cao điểm bảo đảm an ninh trật tự Tết Bính Ngọ 2026

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đợt cao điểm được Công an Thành phố triển khai đồng bộ từ cấp thành phố đến cơ sở, tập trung vào nhiều nội dung trọng tâm như: Tăng cường tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang mật phục; chống tội phạm công nghệ cao; mở các chuyên đề tấn công tội phạm nguy hiểm; xử lý nghiêm vi phạm về trật tự giao thông, nhất là uống rượu bia khi lái xe, đua xe trái phép; kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; rà soát cư trú, quản lý chặt địa bàn và các đối tượng nghi vấn.

Song song đó, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động phòng ngừa tội phạm và phối hợp với lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ ra quân. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy nhấn mạnh, dịp cuối năm là thời điểm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật thường diễn biến phức tạp, nhất là các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, ma túy, sử dụng công nghệ cao, kinh tế-buôn lậu... Ngoài ra, nhu cầu đi lại, vui chơi, kinh doanh trong dịp Tết tăng cao kéo theo áp lực lớn đối với công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy.

Do đó, các đơn vị phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phòng, chống tội phạm; các sở, ngành, đoàn thể phát huy trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030; tăng cường truyền thông về kết quả, mô hình, gương điển hình trong công tác phòng, chống tội phạm.

Ngay sau lễ ra quân, lực lượng Công an các đơn vị đã triển khai đội hình tuần tra trên nhiều tuyến đường trọng điểm, khu dân cư, chợ cũng như các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Nhiều tổ công tác tiếp tục kiểm tra hành chính, kiểm soát lưu thông và rà soát các tụ điểm có nguy cơ phát sinh tội phạm.

Đà Nẵng giữ vững an ninh, trật tự trên từng địa bàn, lĩnh vực

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu tại Lễ ra quân. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh trong đợt cao điểm: Công an thành phố cần thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm gắn với phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an phát động; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy truyền thống “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực nhằm hạn chế nguyên nhân phát sinh tội phạm; phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin phục vụ lực lượng Công an triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm...

Công an thành phố Đà Nẵng ra quân thực hiện Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện trọng điểm năm 2026. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng Công an thành phố sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình từ sớm, từ xa, chủ động dự báo, nhận diện đối tượng, kịp thời áp dụng đối sách phòng ngừa, đấu tranh, giữ vững an ninh, trật tự trên từng địa bàn, lĩnh vực. Lực lượng chức năng phối hợp xử lý kịp thời các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, không để phát sinh “điểm nóng;” tấn công mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, tội phạm xâm phạm tính mạng, tài sản, tệ nạn cờ bạc; phấn đấu kéo giảm ít nhất 7% tội phạm về trật tự xã hội, nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt từ 80% trở lên...

Đưa công tác phòng, chống tội phạm thành nhiệm vụ của toàn xã hội

Ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại lễ ra quân. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Sáng cùng ngày, tại Lễ ra quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Nguyễn Anh Chức yêu cầu các cơ quan, địa phương trong toàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm: Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức về nghĩa vụ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động và đưa công tác phòng, chống tội phạm trở thành nhiệm vụ của toàn xã hội.

Lực lượng chức năng tập trung chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề về an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán; giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, mâu thuẫn, khiếu kiện... không để xảy ra và hình thành những điểm nóng phức tạp; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật của quần chúng nhân dân gắn với phát động các mô hình, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại các địa bàn dân cư...

Hoạt động diễu hành, biểu dương lực lượng tại lễ ra quân tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Thượng tá Cù Quốc Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho rằng, thời điểm cuối năm và trước thềm các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng luôn là thời điểm các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, vi phạm pháp luật gia tăng hoạt động với tính chất, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp hơn.

Đợt cao điểm tập trung thực hiện giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tập trung tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn xã hội trên từng địa bàn, lĩnh vực, nhất là những địa bàn trọng điểm, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú, xuất nhập cảnh; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Ngay sau lễ ra quân đã diễn ra hoạt động diễu hành, biểu dương lực lượng trên các trục đường chính của phường Hoa Lư, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của tỉnh./.

